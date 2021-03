«Φωτιά και μολύβι» στη Θράκη: Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση Thracian Cooperation-21

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις μαζί με δυνάμεις των ΗΠΑ εκτέλεσαν την τακτική άσκηση Thracian Cooperation-21, με τις εικόνες από το Πεδίο Ασκήσεων στην Ξάνθη να είναι εντυπωσιακές.

Από την Πέμπτη 11 έως και την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021, στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών με φίλιες και σύμμαχες χώρες που σχεδιάζονται από το ΓΕΕΘΑ, πραγματοποιήθηκε στο Πεδίο Ασκήσεων Πετροχωρίου Ξάνθης η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (Live Exercise) «ΘΡΑΚΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - 21» (THRACIAN COOPERATION - 21), με τη συμμετοχή της 2ης και της 5ης Επιλαρχίας Μέσων Αρμάτων της 1ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας της Διοίκησης Αμερικανικών Δυνάμεων Ευρώπης - Αφρικής (C Company, 2-5 CAV Squadron of the 1st Armored Brigade Combat Team of the 1st Cavalry Division out of Ft. Hood Texas) και Μονάδων της ΧXV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας «2ο Σύνταγμα Ιππικού – ΕΦΕΣΟΣ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 2η Επιλαρχία Μέσων Αρμάτων της 1ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας των ΗΠΑ είχε επιχειρήσει στο πλευρό του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος στον πόλεμο της Κορέας.

Η «ΘΡΑΚΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - 21» διεξήχθη με χρήση Συστημάτων Εξομοίωσης Τακτικών Εμπλοκών (ΣΕΤΕ) και περιέλαβε εκπαίδευση σε θέματα τακτικής και ελέγχου – διοίκησης πυρός με ταυτόχρονη εξέταση θεμάτων Διοικητικής Μέριμνας.

Την τελική φάση της άσκησης παρακολούθησε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Διοικητής 1ης Στρατιάς Αντιστράτηγος Πέτρος Δεμέστιχας, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού - Διοικητής Δόγματος και Εκπαίδευσης Αντιστράτηγος Άγγελος Ιλαρίδης, ο Διοικητής του Δ΄ Σώματος Στρατού Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης και από αμερικανικής πλευράς η Γενική Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη κ.Elisabeth K.Lee, ο Υποδιοικητής της Διοίκησης Αμερικανικών Δυνάμεων Ευρώπης – Αφρικής (Deputy Commander USAREUR- AF) Major General Joe Jarrard και ο Στρατιωτικός Ακόλουθος των ΗΠΑ στην Ελλάδα Colonel Robert Reed Anderson.

Κατά τον χαιρετισμό του ο Αρχηγός επεσήμανε το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών και συνεχάρη το ασκούμενο προσωπικό για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της άσκησης.

Ο Υποδιοικητής της Διοίκησης Αμερικανικών Δυνάμεων Ευρώπης – Αφρικής (Deputy Commander USAREUR- AF) Major General Joe Jarrard δήλωσε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αφοσιωμένες στην ενίσχυση των δεσμών και της συνεργασίας των δύο χωρών. Διμερείς ασκήσεις όπως αυτές, μας βοηθούν να προωθήσουμε τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της περιφερειακής άμυνας και ασφάλειας».

Δείτε το ετνυπωσιακό βίντεο:

