Δένδιας από Τήνο: Η Παναγία σκέπη τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Τήνο.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι παρακολούθησε «το πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σύρου, Τήνου, 'Ανδρου, Κέας, Μυκόνου, Μήλου και λοιπών νήσων Δωρόθεου Β', στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στην Τήνο».

«Είχα την ευλογία να παραστώ επίσης στη λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης. Τη διαχρονική Μητρική Εικόνα και Παρουσία, σημείο αναφοράς του απανταχού Ελληνισμού και Προστάτιδα των Ενόπλων μας Δυνάμεων» προσθέτει.

Ο κ. Δένδιας, σε δεύτερη ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, τονίζει ότι παραβρέθηκε στην επιμνημόσυνη δέηση επί του ταχέως περιπολικού κατευθυνόμενων βλημάτων «Μυκόνιος» στη θαλάσσια περιοχή της Τήνου και «στη ρίψη στεφάνου στον υγρό τάφο των πεσόντων του καταδρομικού 'Έλλη' κατά τον τορπιλισμό στις 15/8/1940».

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας συμπληρώνει ότι τον συνόδευε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας.

