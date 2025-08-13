Η Τουρκία προχωρά σεισμικές έρευνες στα χωρικά ύδατα της Λιβύης – Το σχέδιο της Άγκυρας

Σεισμικές έρευνες στα χωρικά ύδατα της Λιβύης προανήγγειλε ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, σε συνέντευξη στο Sky News Arabia.

Συγκεκριμένα, παρουσίασε ένα σχέδιο που περιλαμβάνει την ενίσχυση των εξαγωγών ενέργειας προς τη Συρία καθώς και τις νέες πρωτοβουλίες της Άγκυρας σε Ιράκ και Λιβύη.

Σε ό,τι αφορά τις έρευνες για υδρογονάνθρακες, ανακοίνωσε ότι «η Τουρκία θα ξεκινήσει σύντομα σεισμικές έρευνες στα χωρικά ύδατα της Λιβύης, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για επέκταση των ερευνών στην περιοχή».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται με φόντο τις δύο διαδοχικές ρηματικές διακοινώσεις της Τρίπολης, όπου αποτυπώνονται θέσεις υπεράσπισης του τουρκολιβυκού μνημονίου, αλλά και της υπογραφής της «Συμφωνίας Καλής Θέλησης» στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, με στόχο την αύξηση του όγκου διμερούς εμπορίου και την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της εξόρυξης και των υποδομών.