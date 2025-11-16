Προκαλεί το τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Ανάρτηση με πιλότο πάνω από τον κατεχόμενο Πενταδάκτυλο

Σε μία εξαιρετικά προκλητική ανάρτηση, ανήμερα της θλιβερής «επετείου» της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, στην οποία απεικονίζεται ένας πιλότος που φέρει τουρκικά διακριτικά στην ενδυμασία του ενώ πετά πάνω από τον Πενταδάκτυλο στην Κύπρο και χαιρετά στρατιωτικά, προχώρησε το Σάββατο (15/11) ο λογαριασμός του τουρκικού υπουργείου Άμυνας στο Χ.

Στην ανάρτηση μάλιστα γράφει για το ψευδοκράτος, το οποίο δεν αναγνωρίζεται από καμία χώρα ή διεθνή οργανισμό του πλάνητη: «Η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου είναι το όνομα ενός ένδοξου έπους».

Είμαστε «πάντα δίπλα σας» λέει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών

«Η Μητέρα Πατρίδα και Εγγυήτρια Τουρκία θα συνεχίσει πάντα να βρίσκεται στο πλευρό του τουρκοκυπριακού λαού», αναφέρει το τουρκικό υπουργείο σε μήνυμά του για την θλιβερή “επέτειο” της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους.

Σε γραπτή ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ, αναφερόμενο στο ψευδοκράτος, εύχεται «χαρούμενη 42η επέτειο από την ίδρυση της (παράνομης) “τδβκ”, της πιο πολύτιμης έκφρασης του αγώνα των Τουρκοκυπρίων για ύπαρξη και κυριαρχία από το 1963, και του σημαντικότερου συμβόλου του εθνικού μας σκοπού».

Δεν αποδέχεται τα τετελεσμένα η Ελλάδα

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής» στην Κύπρο, επισημαίνει το υπουργείο Εξωτερικών, αναφορικά με την 42η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους στην Κύπρο.

Παράλληλα, καλεί όλα τα κράτη «να συνταχθούν με το Διεθνές Δίκαιο, να αντισταθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν απολύτως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, απέναντι στην αποσχιστική αυτή οντότητα».

«Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένουμε προσηλωμένοι στο στόχο της εξεύρεσης μια συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης