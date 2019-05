Τελεσίγραφο ΗΠΑ στον Ερντογάν: Σταμάτα τώρα τις προκλήσεις – Φύγε από την κυπριακή ΑΟΖ

Ιδιαίτερα προκλητικό βήμα χαρακτηρίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει σε γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και την καλεί να σταματήσει αμέσως τις επιχειρήσεις του τουρκικού ναυτικού στην περιοχή.

Η ανακοίνωση της εκπροσώπου Μόργκαν Ορτάγκους, που προκλήθηκε μετά από ερώτηση της ιστοσελίδας hellasjournal.com και του καναλιού OPEN, αναφέρει:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν βαθιά για τις εξαγγελθείσες προθέσεις της Τουρκίας να ξεκινήσουν τις υπεράκτιες γεωτρήσεις σε μια περιοχή την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ως Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της. Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα προκλητικό και κινδυνεύει να αυξηθεί η ένταση στην περιοχή. Καλούμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν αυτές τις επιχειρήσεις και να ενθαρρύνουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με αυτοσυγκράτηση».

Η ανακοίνωση στα αγγλικά:

U.S. DEPARTMENT OF STATE – Office of the Spokesperson STATEMENT BY MORGAN ORTAGUS, SPOKESPERSON Τurkish Drilling in Cypriot Waters The United States is deeply concerned by Turkey’s announced intentions to begin offshore drilling operations in an area claimed by the Republic of Cyprus as its Exclusive Economic Zone. This step is highly provocative and risks raising tensions in the region. We urge Turkish authorities to halt these operations and encourage all parties to act with restraint.

