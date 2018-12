Αυτός είναι ο ελληνικός «θησαυρός» που κατέκτησε τον πλανήτη

Πρόκειται για το ελαιόλαδο Majestic Blend Flavored Evoo των βιολογικών ελαιώνων Σακελλαρόπουλου που βρίσκονται στους πρόποδες Πάρνωνα και Ταϋγέτου στη Λακωνία- το οποίο κατάφερε να διακριθεί και να κατακτήσει την πρώτη θέση στην κατηγορία Condimento-Flavored Evoo, συναγωνιζόμενο δείγματα προερχόμενα από 30 χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε, από τη World Association of Writers and Journalists of Wines and Spirits, τη διεθνή ένωση συγγραφέων και δημοσιογράφων οίνου και ποτών, η παγκόσμια λίστα «Evoo World Ranking 2018» (η οποία περιέχει όλα τα ελαιόλαδα, που διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς κατά το 2018, για την ποιότητα τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για την τελική παγκόσμια κατάταξη ελήφθησαν υπ’ όψιν 28 διεθνείς διαγωνισμοί από όλο τον κόσμο, κατά τους οποίους ειδικοί γευσιγνώστες εξέτασαν 9.522 δείγματα προερχόμενα από 30 χώρες παραγωγούς ελαιόλαδου.

«Είναι μια πολύ μεγάλη διάκριση, πρώτα για την Ελλάδα, μετά για το ελληνικό ελαιόλαδο και μετά για εμάς» δηλώνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο συνιδιοκτήτης και χημικός μηχανικός M.Sc Νίκος Σακελλαρόπουλος και συμπληρώνει «πέρυσι ήμασταν στη δεύτερη θέση με το "Συλλεκτικόν" ελαιόλαδό μας ενώ φέτος με το "Majestic" κατακτήσαμε την 1η θέση παγκοσμίως στην κατηγορία Condimento-Flavored Olive Oil 2018 στην λίστα του διεθνούς αναγνωρισμένου World Ranking of EVOO (EVOOWR), με 224 πόντους, ανεβάζοντας την χώρα μας στην κατηγορία αυτή, στην 1η θέση σε όλο τον κόσμο».

Σημειώνεται πως στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας βρέθηκε ελαιόλαδο με χώρα προέλευσης την Τουρκία, ενώ την πρώτη τριάδα έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Δείτε την λίστα Evoo World Ranking 2018 ΕΔΩ

