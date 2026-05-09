Κουφονικολάκου προς Μαρινάκη: Η κυβέρνηση δεν θέλει να διαταραχθεί η τραπεζική αισχροκέρδεια

Αντώνης Ρηγόπουλος

Κουφονικολάκου προς Μαρινάκη: Η κυβέρνηση δεν θέλει να διαταραχθεί η τραπεζική αισχροκέρδεια
«Πόλεμο» μεταξύ των εκπροσώπων της κυβέρνησης και του Ιδρύματος Τσίπρα προκάλεσε η πρωινή ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού με την οποία παρενέβη με προτάσεις σχετικά με το τραπζικό σύστημα, προτείνοντας μεταξύ άλλων την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων καθώς και τη θέσπιση πατριωτικής εισφοράς για τις τράπεζες.

Στα όσα ειπώθηκαν απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό «περιφερόμενο κίνδυνο για τη χώρα», υποστηρίζοντας ότι η δημόσια παρουσία του επαναφέρει «συζητήσεις του παρελθόντος» και πως η πολιτική του παρέμβαση είναι πλέον «τραγικά ανεπίκαιρη».

Άμεση ήταν η αντίδραση του Ινστιτούτου Τσίπρα, με την υπεύθυνη επικοινωνίας Θεώνη Κουφονικολάκου να τονίζει σε εκτενή της ανάρτηση ότι «ενοχλούνται οι ενορχηστρωτές της αισχροκέρδειας».

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης ενοχλήθηκε από τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για τις τράπεζες, γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να διαταραχθεί η «κανονικότητα» της τραπεζικής αισχροκέρδειας, την οποία η ίδια ενορχηστρώνει: όταν οι τράπεζες κερδίζουν, ωφελούνται οι μέτοχοι· όταν ζημιώνονται, πληρώνουν οι φορολογούμενοι», αναφέρει η κ. Κουφονικολάκου.

«Τα στοιχεία είναι αδιάψευστα. Το 2025 οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι κατέγραψαν κέρδη 4,7 δισ. ευρώ, αύξηση 25% στα έσοδα από προμήθειες και διανομή μερισμάτων 2,83 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η διαφορά επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων παραμένει η μεγαλύτερη στην ΕΕ, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Παράλληλα, ο αναβαλλόμενος φόρος συνδέθηκε στην Ελλάδα με κρατική εγγύηση, μεταφέροντας δυνητικές τραπεζικές ζημιές στις πλάτες της κοινωνίας.

»Όλα τα παραπάνω η Νέα Δημοκρατία τα αντιμετωπίζει όπως τις κοινωνικές ανισότητες. Ως κάτι φυσικό. Απέναντι στην κανονικοποίηση του παραλόγου, επιμένουμε στη φορολόγηση υπερκερδών, στη διαφάνεια, στην αυστηρή εποπτεία, στην προστασία πολιτών και επιχειρήσεων και στη θέσπιση πατριωτικής εισφοράς από τράπεζες και ομίλους με υπέρμετρα κέρδη για την ενίσχυση της Υγείας, της Παιδείας και του κοινωνικού κράτους.

»H καταχρεωμένη με πάνω από 530 εκατ. ευρώ στις τράπεζες ΝΔ και η βυθισμένη στη διαφθορά κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η τελευταία που μπορεί να κάνει μαθήματα οικονομίας και κυρίως ηθικής.

Πάντοτε θα υπεραμύνεται του «δικαιώματος» κάποιων στην κερδοσκοπία, μία φτηνή και μη ανταποδοτική κοινωνικά ανάπτυξη που αφορά λίγους επιχειρηματίες που περνούν το κατώφλι του Μαξίμου.

Και πάντοτε θα διαλέγει το ιδιωτικό συμφέρον αντί του δημοσίου.

Και αυτή είναι η θεμελιώδης πολιτική μας διαφορά», αναφέρει στην ανάρτησή της η υπεύθυνη επικοινωνίας του Ινστιτούτου Τσίπρα.

