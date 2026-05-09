«Πονοκέφαλος» και στην κρουαζιέρα για  τα… αεροπορικά καύσιμα – Η έλλειψη Plan B της ΕΕ

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι δεν έχουν καταγραφεί, ακόμα τουλάχιστον, ακυρώσεις στον τομέα της Κρουαζιέρας

Γεώργιος Καλούμενος

Σε «αναμμένα κάρβουνα» κάθεται και ο κλάδος της κρουαζιέρας στην Ελλάδα όσο δεν λύνεται το θέμα της απελευθέρωσης των Στενών του Ορμούζ που επηρεάζει τα αποθέματα των καυσίμων, όχι μόνο των ναυτιλιακών, αλλά και των αεροπορικών.

Αν και σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται παράδοξο, τα αεροπορικά καύσιμα επηρεάζουν και την κρουαζιέρα, καθώς πολλοί πελάτες της, προέρχονται από χώρες της άλλης πλευράς του Ατλαντικού όπως είναι οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Και οι ελλείψεις στην κηροζίνη δημιουργούν πρόβλημα πρώτα από όλα στις αφίξεις από μακρινούς προορισμούς τουριστών που πολλοί από αυτούς έχουν σχεδιάσει να επιβιβαστούν σε κάποιο κρουαζιερόπλοιο για να συνεχίσουν τις διακοπές τους.

Αυτό που προβληματίζει είναι ότι σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις διεθνών παραγόντων που σχετίζονται με τις μεταφορές, τα καύσιμα που υπάρχουν σήμερα ως απόθεμα, φτάνουν για τις παγκόσμιες μεταφορικές ανάγκες έως τα μέσα του Ιουνίου, όταν δηλαδή θα ξεκινά η «καυτή» περίοδος για τον ελληνικό και όχι μόνο, τουρισμό.

Και όσο δεν ανακοινώνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιο Plan B για τα καύσιμα ή το τι σκέφτεται να κάνει με τα στρατηγικά της αποθέματα, τόσο οι ανησυχίες για την Κρουαζιέρα αλλά και τις υπόλοιπες μορφές τουρισμού θα οξύνονται.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι δεν έχουν καταγραφεί, ακόμα τουλάχιστον, ακυρώσεις στον τομέα της Κρουαζιέρας, είναι όμως ενδεικτικό ότι με βάση τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου, οι εισπράξεις εμφανίστηκαν μειωμένες κατά 8,6% παρά το γεγονός ότι οι συνολικές αφίξεις σημείωσαν άνοδο. Και στο πρώτο τρίμηνο δεν έχουν καταγραφεί ακόμα οι πραγματικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Από την άλλη πλευρά είναι θετικό το γεγονός ότι τα κρουαζιερόπλοια που ήταν εγκλωβισμένα στα Στενά, έχουν «ελευθερωθεί άρα δεν υπάρχει από εκεί κάποια επίπτωση στα δρομολόγια, ενώ ενδεχόμενη αύξηση στα εισιτήρια των μακρινών προορισμών, ίσως δεν επηρεάσει τόσο πολύ τη ζήτηση καθώς οι πελάτες της κρουαζιέρας είναι κατά κανόνα τουρίστες υψηλού οικονομικού προφίλ

Κάτι που δεν ισχύει απαραίτητα όμως για τους υπόλοιπους τουρίστες οι οποίοι μπορεί και να αλλάξουν τα πλάνα τους καθώς μία σημαντική αύξηση στα εισιτήρια θα τους βγάλει εύκολα «εκτός μπάτζετ».

Και αυτό πλέον δεν είναι θεωρητικό καθώς ήδη οι κρατήσεις στον τουρισμό έχουν υποστεί μία σημαντική μείωση της τάξης του 8%.

Πάντως όσο συνεχίζονται τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή ο κίνδυνος για τα αποθέματα κηροζίνης δεν θα μειώνεται δεδομένου ότι από αυτές τις χώρες εισάγεται το 75% των αεροπορικών καυσίμων.

Η ζήτηση όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι θα μεγαλώνει, τα αποθέματα θα μειώνονται και ως αποτέλεσμα οι τιμές των καυσίμων θα αυξάνονται δημιουργώντας νέο κύμα ακρίβειας στα εισιτήρια και τις υπόλοιπες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με ανάλυση της Morgan Stanley τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονταν κατά περίπου 4,8 εκατομμύρια βαρέλια κάθε μέρα στο δίμηνο Μαρτίου Απριλίου ένα ρυθμός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ μείωσης αποθεμάτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τον διεθνή οίκο τα παγκόσμια ορατά αποθέματα βρίσκονται σχεδόν στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας οκταετίας.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί ανησυχία στην Ευρώπη με αρκετές αεροπορικές να κόβουν πτήσεις ή και να μειώνουν δρομολόγια σε μία προσπάθεια να περιορίσουν όσο το δυνατό περισσότερο τη χρήση της κηροζίνης, έτσι ώστε αυτή να τους φτάσει για περισσότερο από το εκτιμώμενο διάστημα που είναι έξι εβδομάδες.

Η επίδραση του πολέμου στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες είναι εμφανής με κολοσσούς όπως η γαλλική KLM να ακυρώνει 160 πτήσεις επί ευρωπαϊκού εδάφους τον επόμενο μήνα λόγω της ανόδου του κόστους καυσίμου, ενώ η γερμανική Lufthansa θα αποσύρει 27 αεροσκάφη της που πραγματοποιούν πτήσεις μακρινών αποστάσεων και θα μειώσει τα δρομολόγιά της. Επίσης, η EasyJet κάνει λόγο για ευρείες απώλειες λόγω της αύξησης των τιμών των αεροπορικών καυσίμων.

