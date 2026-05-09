Ιράν: Αμφισβητεί τη «σοβαρότητα» των ΗΠΑ - Δεν αποκαλύπτει τι θα απαντούσε σε ένα αμερικανικό σχέδιο

Η Τεχεράνη κατήγγειλε στον ΟΗΕ μια «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Pool Reuters / AP
  • Το Ιράν αμφισβητεί τη σοβαρότητα της αμερικανικής διπλωματίας στις διαπραγματεύσεις για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή χωρίς να αποκαλύπτει την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση.
  • Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα στον Κόλπο του Ομάν, γεγονός που προκάλεσε καταγγελία της Τεχεράνης για παραβίαση της εκεχειρίας στον ΟΗΕ.
  • Οι ιρανικές δυνάμεις απάντησαν στις αμερικανικές ενέργειες με ανταλλαγή πυρών, αλλά η ένταση έχει προς το παρόν υποχωρήσει.
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει την ανάπτυξη του αντιτορπιλικού HMS Dragon στη Μέση Ανατολή για την προστασία των μεταφορών στα στενά του Ορμούζ.
  • Εντοπίστηκε πετρελαιοκηλίδα 50 τετραγωνικών χιλιομέτρων κοντά στο ιρανικό νησί Χαργκ, αλλά οι ιρανικές αρχές αρνούνται επίσημα διαρροές πετρελαίου στην περιοχή.
Το Ιράν αμφισβήτησε σήμερα τη σοβαρότητα της αμερικανικής διπλωματίας στις διαβουλεύσεις που διεξάγονται για την εξεύρεση μιας διεξόδου στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, χωρίς πάντως να κάνει κάτι γνωστό σχετικά με την απάντησή του στην τελευταία πρόταση της Ουάσινγκτον.

Ένα μήνα μετά την έναρξη της ισχύος μιας εκεχειρίας, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί έκανε γνωστό τον σκεπτικισμό του στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, την επομένη νέων συγκρούσεων στα ύδατα του Κόλπου.

«Η πρόσφατη κλιμάκωση των εντάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις και οι πολλαπλές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός ενισχύουν τις υποψίες για τα κίνητρα και για τη σοβαρότητα της αμερικανικής πλευράς στην οδό της διπλωματίας», δήλωσε ο Αραγτσί, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει από την πλευρά του χθες, Παρασκευή, ότι περιμένει το βράδυ μια απάντηση των Ιρανών σε μια πρόταση που έχει στόχο να τεθεί ένα μόνιμο τέλος στις εχθροπραξίες. «Θα πρέπει να λάβω μια επιστολή απόψε, συνεπώς θα δούμε πώς θα πάει αυτό», είχε διαβεβαιώσει τους δημοσιογράφους.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ είχε από την πλευρά του δηλώσει, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, πως το Ιράν εξακολουθεί να μελετά την αμερικανική πρόταση.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες, Παρασκευή, ότι «εξουδετέρωσαν» από αέρος δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα στον κόλπο του Ομάν, πύλη εισόδου στα στενά του Ορμούζ.

Μολονότι τα πλοία ήταν κενά φορτίου, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις, οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που είναι αρμόδια για την περιοχή (CENTOM) δείχνουν στήλες πυκνού καπνού να υψώνονται από τα πλοία.

Η Τεχεράνη κατήγγειλε στον ΟΗΕ μια «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας.

Μια στρατιωτική πηγή την οποία επικαλέσθηκε το πρακτορείο Tasnim επιβεβαίωσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις απάντησαν. «Έπειτα από μια περίοδο ανταλλαγών πυρών, οι συγκρούσεις έχουν αυτή τη στιγμή σταματήσει και η ηρεμία έχει επανέλθει», δήλωσε.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε σήμερα ότι θα τοποθετήσει στη Μέση Ανατολή το αντιτορπιλλικό του HMS Dragon που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, ενόψει της ανάπτυξης μιας μελλοντικής διεθνούς αποστολής για την ασφάλεια των μεταφορών στα στενά του Ορμούζ.

Εξάλλου, σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες που δόθηκαν χθες, Παρασκευή, στη δημοσιότητα, μια πετρελαιοκηλίδα έκτασης περίπου 50 τετραγωνικών χιλιομέτρων εντοπίσθηκε στον Κόλπο, στα ανοικτά του ιρανικού νησιού Χαργκ, του κύριου τερματικού σταθμού εξαγωγής πετρελαίου της χώρας, από το οποίο διέρχεται σε κανονικές συνθήκες το 90% του αργού πετρελαίου του Ιράν.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο των Συγκρούσεων και του Περιβάλλοντος, μια μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η πετρελαιοκηλίδα έχει πάντως «περιοριστεί κατά πολύ» σήμερα.

«Δεν υπάρχει καμιά επίσημη πληροφορία για διαρροές πετρελαίου κοντά στο νησί Χαργκ», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της ιρανικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την ενέργεια, τον οποίο επικαλέσθηκε σήμερα το πρακτορείο ISNA.

Ιράν: Αμφισβητεί τη «σοβαρότητα» των ΗΠΑ - Δεν αποκαλύπτει τι θα απαντούσε σε ένα αμερικανικό σχέδιο

