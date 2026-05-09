«Ήρεμα νερά» σήμερα στα Στενά του Ορμούζ, εν αναμονή της απάντησης του Ιράν στις ΗΠΑ

Μία κατάσταση σχετικής ηρεμίας επικρατεί σήμερα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μετά από ημέρες σποραδικών εξάρσεων, καθώς οι ΗΠΑ ανέμεναν την απάντηση του Ιράν στις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό της πολεμικής αναταραχής που διαρκεί για δύο και πλέον μήνες, αλλά και για την έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες ότι η Ουάσινγκτον ανέμενε μία απάντηση εντός ωρών.

Αλλά, μία ημέρα αργότερα (σήμερα) δεν υπήρξε κάποια ένδειξη κινητικότητας από την Τεχεράνη για την πρόταση, η οποία θα μπορούσε να τερματίσει επίσημα τον πόλεμο πριν τις συνομιλίες σε πιο επίμαχα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει μία εδώ και πολύ καιρό αναμενόμενη επίσκεψη στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα, υπάρχει κλιμακούμενη πίεση για τον καθορισμό μιας γραμμής, αναφορικά με τη συνέχιση της πολεμικής διαμάχης, η οποία προκαλεί αναταραχή στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, αποτελώντας μία κλιμακούμενη απειλή για την παγκόσμια οικονομία.