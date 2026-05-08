Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

Το έργο, στοχεύει στη δημιουργία νέων χώρων καταφυγής, διατροφής και αναπαραγωγής για τα θαλάσσια είδη έως το 2027

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ντουμπάι τοποθετεί 20.000 τεχνητές δομές στον βυθό της θάλασσας για να σχηματίσει ένα δίκτυο υφάλων σε μια έκταση 600 km² παράκτιων υδάτων.

Το έργο, που ονομάζεται Dubai Reef, στοχεύει στη δημιουργία νέων χώρων καταφυγής, διατροφής και αναπαραγωγής για τα θαλάσσια είδη έως το 2027.

Οι πρώτες εικόνες που δημοσιεύθηκαν από τον χώρο δοκιμών δείχνουν κοπάδια ψαριών να κολυμπούν ανάμεσα στις δομές που έχουν ήδη εγκατασταθεί.

Έρευνες που διεξήχθησαν στην περιοχή κατέγραψαν αύξηση της παρουσίας ψαριών από 15 αυτόχθονες είδη, μεταξύ των οποίων λυθρίνια, ροφοί και μπαρακούντα.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του έργου, η θαλάσσια βιοποικιλότητα στο τμήμα που παρακολουθήθηκε παρουσίασε αύξηση περίπου 10%.

Η ίδια έρευνα δείχνει οκταπλάσια αύξηση της βιομάζας των ψαριών, ενός δείκτη που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της συνολικής ποσότητας των οργανισμών σε μια δεδομένη περιοχή.

Το Dubai Reef αποτελεί μέρος μιας πρωτοβουλίας βιωσιμότητας που συνδέεται με το Dubai Can και ξεκίνησε υπό την καθοδήγηση του Σεΐχη Χάμνταν μπιν Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, Πρίγκιπα του Ντουμπάι.

Η υλοποίηση του έργου συνίσταται στην εγκατάσταση κατασκευών που έχουν σχεδιαστεί για να εκπληρώνουν λειτουργίες παρόμοιες με αυτές των φυσικών υφάλων.

Το έργο προβλέπει περισσότερους από έξι τύπους δομοστοιχείων, μεταξύ των οποίων μοντέλα όπως το «Arab Marine Pyramid», το «Reef Shade» και το «Fish Cube», τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν ξεχωριστά μικροπεριβάλλοντα στον βυθό.

Κάθε σχέδιο εξυπηρετεί συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η παροχή καταφυγίου, η αύξηση των επιφανειών προσκόλλησης οργανισμών και η διαμόρφωση διαδρόμων διέλευσης για είδη που συνδέονται με τον βυθό.

Αυτή η δομική ποικιλομορφία χρησιμοποιείται σε έργα αποκατάστασης, καθώς διαφορετικά ζώα καταλαμβάνουν χώρους με ξεχωριστά χαρακτηριστικά.

Οι τεχνητοί ύφαλοι δεν αντικαθιστούν τα διατηρημένα φυσικά περιβάλλοντα, αλλά χρησιμοποιούνται σε έργα αποκατάστασης όταν υπάρχει τεχνικός σχεδιασμός και επιστημονική παρακολούθηση.

Το πρώτο μέτωπο του Dubai Reef είναι αφιερωμένο στην αποκατάσταση του θαλάσσιου οικοτόπου.

Δύο άλλα μέτωπα συμπληρώνουν την πρωτοβουλία: η αποκατάσταση της θαλάσσιας ζωής και η έρευνα για τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ώρα αποδείξεων ανεξάρτητα από τις συνθήκες»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Μητροπολίτης Ρεθύμνου Πρόδρομος: «Λεβεντιά δεν είναι η αυτοδικία»

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέα αγροτική κινητοποίηση στον Προμαχώνα - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις Σέρρες

23:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Έκλεισε προσωρινά η πλατφόρμα - Πότε θα γίνει η πληρωμή της 2ης δόσης

23:30LIFESTYLE

Σαρώνει το «Αιγαίο» της Άννας Βίσση - Ξεπέρασε τα 700.000 views μέσα σε 10 ημέρες

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Θρήνος για τον 56χρονο Σταύρο πατέρα δύο παιδιών που ”έσβησε” στον ΒΟΑΚ

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια 86-89: Λύγισε από ντροπιαστική διαιτησία και τώρα ο τελικός των τελικών

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο και μεθαύριο στην Αττική - Ο λόγος

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νωρίτερα θα ξεκινάει, από Δευτέρα 18 Μαίου, το πρώτο δρομολόγιο του Μετρό

23:08LIFESTYLE

Ιρίνα Σάικ: Μετά το Met Gala, «μαγνητίζει» το Instagram με το γραμμωμένο κορμί της

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: 29χρονος σε αμοκ έσπειρε τον πανικό και βρέθηκε στο κενό

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εικόνες από το τροχαίο που τραυματίστηκε σοβαρά 35χρονη

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Πενταγώνου για ΑΤΙΑ: H «πύρινη» σφαίρα, το περίεργο «ζιγκ ζαγκ» και όλα όσα είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι στην Ελλάδα

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Απειλεί με πυρηνικά αντίποινα ο Κιμ Γιονγκ Ουν αν δολοφονηθεί - Ανησύχησε από την εξάλειψη της ιρανικής ηγεσίας

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ασυνήθιστα μεγάλη πετρελαιοκηλίδα εντοπίστηκε κοντά στο νησί Kharg

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Χαλκιδική: Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες μετά από εκτροπή οχήματος

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ουάσινγκτον ο πρωθυπουργός του Κατάρ - Στην κορυφή της ατζέντας το Ιράν

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Εκλογική συντριβή για τους Εργατικούς στην Ουαλία, πρωτιά του κόμματος της ανεξαρτησίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια 86-89: Λύγισε από ντροπιαστική διαιτησία και τώρα ο τελικός των τελικών

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Πενταγώνου για ΑΤΙΑ: H «πύρινη» σφαίρα, το περίεργο «ζιγκ ζαγκ» και όλα όσα είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι στην Ελλάδα

21:00LIFESTYLE

Το συγκινητικό αντίο της Σίας Κοσιώνη - «Η καρδιά μου χτυπά δυνατά, στάθηκα απέναντι σας με σεβασμό» - Χειροκροτήματα πίσω από τις κάμερες

09:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα για τον Ιούνιο

23:08LIFESTYLE

Ιρίνα Σάικ: Μετά το Met Gala, «μαγνητίζει» το Instagram με το γραμμωμένο κορμί της

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Ψαράδες που εντόπισαν το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: «Το προλάβαμε πριν πέσει πάνω στα ιστιοφόρα»

23:30LIFESTYLE

Σαρώνει το «Αιγαίο» της Άννας Βίσση - Ξεπέρασε τα 700.000 views μέσα σε 10 ημέρες

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγρια επίθεση σε γυναίκα από τον πρώην σύντροφό της μέσα σε καφετέρια - Την άρπαξε από τα μαλλιά

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Διάψευση Δημήτρη Γιαννακόπουλου στις φήμες εξαγοράς της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

20:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Στον Κορυδαλλό ο 54χρονος - Σε κελί προστασίας υπό τον φόβο αντιδράσεων

20:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ποιες περιοχές της χώρας θα «βασανιστούν» από την αφρικανική σκόνη το επόμενο τριήμερο

20:15ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Το Game 4 των playoffs της Euroleague

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Θρήνος για τον 56χρονο Σταύρο πατέρα δύο παιδιών που ”έσβησε” στον ΒΟΑΚ

20:28ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Νέο συγκλονιστικό ντοκουμέντο: Φωτογραφία κι άλλου αιχμάλωτου από το 1974

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εικόνες από το τροχαίο που τραυματίστηκε σοβαρά 35χρονη

20:30LIFESTYLE

«Eγώ σε ευχαριστώ Σία μου, τιμή μου» - Η υπόκλιση του Βασίλη Χιώτη στη Κοσιώνη

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ