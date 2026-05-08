Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

Το Ντουμπάι τοποθετεί 20.000 τεχνητές δομές στον βυθό της θάλασσας για να σχηματίσει ένα δίκτυο υφάλων σε μια έκταση 600 km² παράκτιων υδάτων.

Το έργο, που ονομάζεται Dubai Reef, στοχεύει στη δημιουργία νέων χώρων καταφυγής, διατροφής και αναπαραγωγής για τα θαλάσσια είδη έως το 2027.

Οι πρώτες εικόνες που δημοσιεύθηκαν από τον χώρο δοκιμών δείχνουν κοπάδια ψαριών να κολυμπούν ανάμεσα στις δομές που έχουν ήδη εγκατασταθεί.

Έρευνες που διεξήχθησαν στην περιοχή κατέγραψαν αύξηση της παρουσίας ψαριών από 15 αυτόχθονες είδη, μεταξύ των οποίων λυθρίνια, ροφοί και μπαρακούντα.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του έργου, η θαλάσσια βιοποικιλότητα στο τμήμα που παρακολουθήθηκε παρουσίασε αύξηση περίπου 10%.

Η ίδια έρευνα δείχνει οκταπλάσια αύξηση της βιομάζας των ψαριών, ενός δείκτη που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της συνολικής ποσότητας των οργανισμών σε μια δεδομένη περιοχή.

Το Dubai Reef αποτελεί μέρος μιας πρωτοβουλίας βιωσιμότητας που συνδέεται με το Dubai Can και ξεκίνησε υπό την καθοδήγηση του Σεΐχη Χάμνταν μπιν Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, Πρίγκιπα του Ντουμπάι.

Η υλοποίηση του έργου συνίσταται στην εγκατάσταση κατασκευών που έχουν σχεδιαστεί για να εκπληρώνουν λειτουργίες παρόμοιες με αυτές των φυσικών υφάλων.



Το έργο προβλέπει περισσότερους από έξι τύπους δομοστοιχείων, μεταξύ των οποίων μοντέλα όπως το «Arab Marine Pyramid», το «Reef Shade» και το «Fish Cube», τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν ξεχωριστά μικροπεριβάλλοντα στον βυθό.

Κάθε σχέδιο εξυπηρετεί συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η παροχή καταφυγίου, η αύξηση των επιφανειών προσκόλλησης οργανισμών και η διαμόρφωση διαδρόμων διέλευσης για είδη που συνδέονται με τον βυθό.

Αυτή η δομική ποικιλομορφία χρησιμοποιείται σε έργα αποκατάστασης, καθώς διαφορετικά ζώα καταλαμβάνουν χώρους με ξεχωριστά χαρακτηριστικά.

Οι τεχνητοί ύφαλοι δεν αντικαθιστούν τα διατηρημένα φυσικά περιβάλλοντα, αλλά χρησιμοποιούνται σε έργα αποκατάστασης όταν υπάρχει τεχνικός σχεδιασμός και επιστημονική παρακολούθηση.

Το πρώτο μέτωπο του Dubai Reef είναι αφιερωμένο στην αποκατάσταση του θαλάσσιου οικοτόπου.



Δύο άλλα μέτωπα συμπληρώνουν την πρωτοβουλία: η αποκατάσταση της θαλάσσιας ζωής και η έρευνα για τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.



