Metallica: Τι ώρα θα εμφανιστούν στη σκηνή του ΟΑΚΑ

Οι Metallica θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους σε μια εντυπωσιακή 360° σκηνή τύπου in-the-round, που έχει στηθεί ειδικά για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Δημήτρης Δρίζος

  • Οι Metallica θα εμφανιστούν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 9 Μαΐου, ανοίγ την ευρωπαϊκή περιοδεία M World Tour.
  • Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένη 360° σκηνή τύπου in
  • the
  • round για μια μοναδική εμπειρία.
  • Περισσότεροι από 80.000 οπαδοί έχουν ήδη εξασφαλίσει εισιτήρια, με τη συναυλία να έχει γίνει sold out πολύ γρήγορα.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εμφανίσεις των Knocked Loose και Gojira πριν από τους Metallica, με άνοιγμα πύλων στις 16:00.
  • Υπάρχουν αυστηροί κανόνες εισόδου σχετικά με το μέγεθος τσαντών και την απαγόρευση πολλών αντικειμένων, όπως όπλων, επαγγελματικών καμερών και αλκοόλ.
Η μεγάλη στιγμή για τους Έλληνες οπαδούς των Metallica έφτασε, καθώς απόψε το θρυλικό συγκρότημα θα εμφανιστεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Η συναυλία που έχει προκαλέσει τεράστιο ενθουσιασμό και έγινε sold out μέσα σε ελάχιστο χρόνο, αποτελεί το επίκεντρο του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας M72 World Tour.

Η σκηνή και το σόου των Metallica στο ΟΑΚΑ

Οι Metallica θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους σε μια εντυπωσιακή 360° σκηνή τύπου in-the-round, που έχει στηθεί ειδικά για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Το σκηνικό αυτό επιτρέπει στο κοινό να ζήσει μια μοναδική εμπειρία, καθώς η μπάντα θα βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής, προσφέροντας ένα δυναμικό και καθηλωτικό live show.

Η συναυλία στην Αθήνα σηματοδοτεί την έναρξη της ευρωπαϊκής περιοδείας M72 World Tour, η οποία έχει ξεπεράσει όλα τα προηγούμενα ρεκόρ σε πωλήσεις και προσέλευση. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη διαχρονική επιρροή των Metallica και την αφοσίωση του κοινού τους σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα.

Περισσότεροι από80.000 φίλοι της metal μουσικής έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους για να παρακολουθήσουν το σόου, το οποίο αναμένεται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Η ταχύτατη εξάντληση των εισιτηρίων από τον περασμένο Μάιο δείχνει την ανυπομονησία και το πάθος των Ελλήνων οπαδών για τη συναυλία των Metallica.

https://www.instagram.com/p/DX6zG9UCEbr/

Οι Metallica, ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της heavy metal σκηνής παγκοσμίως, έρχονται μετά από πολυετή απουσία στην Ελλάδα, ανανεώνοντας το ραντεβού τους με το ελληνικό κοινό. Η περιοδεία M72 World Tour συνοδεύεται από θετικές κριτικές και εντυπωσιακές παραστάσεις σε όλη την Ευρώπη, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για ένα αξέχαστο βράδυ στο ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές, οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν στις 16:00. Στις 18:00 θα εμφανιστούν οι Knocked Loose και στις 19:00 θα δώσουν τη σκυτάλη στους Gojira. Περίπου στις 20:30 οι Metallica θα εμφανιστούν στη σκηνή και το ΟΑΚΑ θα πάρει φωτιά!

Πρόγραμμα

  • Doors Open: 16:00
  • Knocked Loose: 18:00
  • Gojira: 19:00
  • Metallica: 20:30 (κατά προσέγγιση)

Σημαντικές πληροφορίες για την είσοδο στον χώρο

Όλες οι τσάντες (πλάτες, ώμου, κ.ά.), δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4 (21cm x 30cm). Το κοινό καλείται να τηρήσει αυτή την οδηγία, καθώς τσάντες μεγαλύτερες από αυτό το μέγεθος δεν επιτρέπονται και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η είσοδος στον χώρο.

Απαγορεύονται επίσης

  • Όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, spray πιπεριού, mace, εύφλεκτα υλικά
  • Επαγγελματικές κάμερες (με αποσπώμενο φακό), εξοπλισμός αποκλειστικά για βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση των συναυλιών
  • Drones
  • Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)
  • Μεγάλες ομπρέλες
  • Καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπό ή οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος
  • Αιχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες
  • Κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός/ποτήρια, γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους
  • Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο τους παρευρισκόμενους
  • Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες
  • Αλκοόλ, ναρκωτικά
