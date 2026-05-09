ΑΕΛ Novibet-Αστέρας AKTOR 1-1: Μοιρασιά βαθμών στη Λάρισα και η μάχη για την παραμονή συνεχίζεται

Ισόπαλες 1-1 ΑΕΛ Novibet και Αστέρας AKTOR στη Λάρισα και το θρίλερ της παραμονής συνεχίζεται. Το σκορ «άνοιξε» ο Μακέντα στο 19’, ενώ ο Πασάς ισοφάρισε στο 38’.

Newsbomb

ΑΕΛ Novibet-Αστέρας AKTOR 1-1: Μοιρασιά βαθμών στη Λάρισα και η μάχη για την παραμονή συνεχίζεται
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

ΑΕΛ Novibet και Αστέρας AKTOR ήρθαν ισόπαλοι 1-1 για την 7η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League. Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν κάποια αξιόλογη φάση. Κόντρα στη ροή του αγώνα, η ομάδα της Τρίπολης «άνοιξε» το σκορ. Ο Αλμύρας τροφοδότησε τον Μακέντα, ο οποίος νίκησε τον Βενετικίδη για το 0-1 στο 19’.

Ο Σαγκάλ πήρε την μπάλα από το σουτ του Πέρες, πέρασε εξαιρετικά τον Δεληγιαννίδη και «έσπασε» την μπάλα στον Πασά, ο οποίος με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 στο 38ο λεπτό του αγώνα. Η ΑΕΛ παραλίγο να γυρίσει το ματς στο 45’. Ο Πασάς δοκίμασε διαγώνιο σουτ, ο Παπαδόπουλος όμως είχε απάντηση. Στη συνέχεια της φάσης ο Ηλιάδης σούταρε έξω από την περιοχή, ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε ξανά και μετά ο Αλάγκμπε απομάκρυνε σε κόρνερ.

Οι «βυσσινί» ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος, αλλά οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια με σκορ 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η πρώτη επικίνδυνη στιγμή ήρθε στο 57ο λεπτό. Ο Μπαρτόλο πάτησε περιοχή, δοκίμασε το πόδι του και ο Βενετικίδης απέκρουσε, όμως ο Αργεντινός πήρε το ριμπάουντ και στη συνέχεια ο διαιτητής έδωσε πέναλτι για μαρκάρισμα του Παπαγεωργίου. Το VAR κάλεσε τον Ευαγγέλου και ο ίδιος άλλαξε απόφαση, παίρνοντας πίσω το πέναλτι.

Οι γηπεδούχοι άγγιξαν και πάλι το γκολ της ανατροπής, όταν ο Σαγκάλ σημάδεψε εστία, αλλά ο 36χρονος γκολκίπερ έδιωξε με υπερένταση (64’). Ο Βενετικίδης είπε «όχι» σε σουτ του Μπαρτόλο στο 85’ και κράτησε το 1-1. Και οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους, ωστόσο καμία δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη και τους τρεις βαθμούς, με το 1-1 να μένει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΕΛ Novibet: Βενετικίδης, Ηλιάδης (46’ Ατανάσοβ), Μπατουμπινσικά, Ρόζιτς, Πέρες (73’ Σίστο), Ναόρ, Παπαγεωργίου (64’ Όλαφσον), Φεριγκρά, Σαγκάλ (84’ Κακουτά), Τούπτα, Πασάς (84’ Γκαράτε).

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Αλάγκμπε, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπσιτς, Αλμύρας, Έντερ (88’ Τσανδάρης), Δεληγιαννίδης, Άλχο, Κετού (70’ Μουνιόθ), Μπαρτόλο (88’ Καλτσάς), Μακέντα (78’ Οκό).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:12ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 37χρονος ανέβαινε σε ταράτσες και έκλεβε μπόιλερ

20:12ΑΘΛΗΜΑΤΑ

«Διπλό» στη Θεσσαλονίκη και πρωταθλητής στο βόλεϊ ο Παναθηναϊκός!

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός ελέγχου η σεξουαλική βία σε Ελλάδα και Ευρώπη: Αύξηση 145% σε 14 χρόνια - Οι αριθμοί-σοκ, οι αιτίες και το ρόλος της μετανάστευσης

19:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οθόνη γίγας 14 μέτρων για τη νέα εποχή των κινηματογράφων

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Υποχώρησε η άσφαλτος και «ρούφηξε» αυτοκίνητο - Βίντεο-ντοκουμέντο

19:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ξεκίνησε η μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ: Στη σκηνή οι Gojira - Εν αναμονή των Metallica

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέα άφιξη μεταναστών στα Χανιά – 40 άτομα εντοπίστηκαν στη θάλασσα νότια της Γαύδου

19:41ΕΘΝΙΚΑ

Το εμβληματικό βίντεο του ΥΠΕΘΑ για τη Γιορτή της Μητέρας - Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

19:36ΥΓΕΙΑ

Ο χανταϊός «πέρασε» και στην Ιταλία - Υπό επιτήρηση τέσσερα άτομα, σε καραντίνα μία γυναίκα

19:31ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωστή δικηγόρος «έφαγε» 15.000€ από οικογένεια και άφησε να χάσει το σπίτι της σε πλειστηριασμό

19:22ΕΥ ΖΗΝ

Οι 6 πυλώνες της υγείας του εγκεφάλου: Καθημερινές συνήθειες που προστατεύουν τον νου

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Νέο πολύνεκρο χτύπημα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο - «Έσβησε» και κοριτσάκι 7 ετών

19:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Μέχρι και τουρίστες ψάχνουν εισιτήρια για την ιστορική συναυλία

19:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πονοκέφαλος» και στην κρουαζιέρα για  τα… αεροπορικά καύσιμα – Η έλλειψη Plan B της ΕΕ ανησυχεί τον τουρισμό

19:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ Novibet-Αστέρας AKTOR 1-1: Μοιρασιά βαθμών στη Λάρισα και η μάχη για την παραμονή συνεχίζεται

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αμφισβητεί τη «σοβαρότητα» των ΗΠΑ - Δεν αποκαλύπτει τι θα απαντούσε σε ένα αμερικανικό σχέδιο

19:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου προς Μαρινάκη: Η κυβέρνηση δεν θέλει να διαταραχθεί η «κανονικότητα» της τραπεζικής αισχροκέρδειας

18:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνεται η β' δόση - Έκλεισε η πλατφόρμα των αιτήσεων

18:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν πάνω από 41 κιλά κάνναβης

18:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Με 10.000 κόσμο η τελευταία προπόνηση πριν τον Παναθηναϊκό!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο: Πάνω από 100 ασθενείς από νοροϊό στην Καραϊβική

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

19:36ΥΓΕΙΑ

Ο χανταϊός «πέρασε» και στην Ιταλία - Υπό επιτήρηση τέσσερα άτομα, σε καραντίνα μία γυναίκα

19:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ξεκίνησε η μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ: Στη σκηνή οι Gojira - Εν αναμονή των Metallica

19:31ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωστή δικηγόρος «έφαγε» 15.000€ από οικογένεια και άφησε να χάσει το σπίτι της σε πλειστηριασμό

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Υποχώρησε η άσφαλτος και «ρούφηξε» αυτοκίνητο - Βίντεο-ντοκουμέντο

16:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Το video με τις φάσεις της ντροπής από το Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνική ή τουρκική η χωριάτικη; Η σεφ που προκάλεσε «διπλωματικό επεισόδιο» για τη... σαλάτα μιλά στο Newsbomb

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά... ξαναβουτάει - Η ενημέρωση Κολυδά

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη τα εκρηκτικά

14:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα για τον Ιούνιο

17:38ΚΑΙΡΟΣ

Νέα επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης από Δευτέρα – Οι 7 περιοχές που θα επηρεαστούν

09:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Τι ώρα θα εμφανιστούν στη σκηνή του ΟΑΚΑ

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ηλεία: Δέκα κρούσματα φυματίωσης - Αγώνας για τον περιορισμό της ασθένειας

17:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Άνοιξαν οι πύλες για τους θεατές - Όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Το κορίτσι των Porta Potty Party συγκλονίζει: «Το μήνυμα που μου έστειλαν οι βασανιστές μου...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ