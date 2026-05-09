ΑΕΛ Novibet-Αστέρας AKTOR 1-1: Μοιρασιά βαθμών στη Λάρισα και η μάχη για την παραμονή συνεχίζεται

ΑΕΛ Novibet και Αστέρας AKTOR ήρθαν ισόπαλοι 1-1 για την 7η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League. Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν κάποια αξιόλογη φάση. Κόντρα στη ροή του αγώνα, η ομάδα της Τρίπολης «άνοιξε» το σκορ. Ο Αλμύρας τροφοδότησε τον Μακέντα, ο οποίος νίκησε τον Βενετικίδη για το 0-1 στο 19’.

Ο Σαγκάλ πήρε την μπάλα από το σουτ του Πέρες, πέρασε εξαιρετικά τον Δεληγιαννίδη και «έσπασε» την μπάλα στον Πασά, ο οποίος με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 στο 38ο λεπτό του αγώνα. Η ΑΕΛ παραλίγο να γυρίσει το ματς στο 45’. Ο Πασάς δοκίμασε διαγώνιο σουτ, ο Παπαδόπουλος όμως είχε απάντηση. Στη συνέχεια της φάσης ο Ηλιάδης σούταρε έξω από την περιοχή, ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε ξανά και μετά ο Αλάγκμπε απομάκρυνε σε κόρνερ.

Οι «βυσσινί» ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος, αλλά οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια με σκορ 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η πρώτη επικίνδυνη στιγμή ήρθε στο 57ο λεπτό. Ο Μπαρτόλο πάτησε περιοχή, δοκίμασε το πόδι του και ο Βενετικίδης απέκρουσε, όμως ο Αργεντινός πήρε το ριμπάουντ και στη συνέχεια ο διαιτητής έδωσε πέναλτι για μαρκάρισμα του Παπαγεωργίου. Το VAR κάλεσε τον Ευαγγέλου και ο ίδιος άλλαξε απόφαση, παίρνοντας πίσω το πέναλτι.

Οι γηπεδούχοι άγγιξαν και πάλι το γκολ της ανατροπής, όταν ο Σαγκάλ σημάδεψε εστία, αλλά ο 36χρονος γκολκίπερ έδιωξε με υπερένταση (64’). Ο Βενετικίδης είπε «όχι» σε σουτ του Μπαρτόλο στο 85’ και κράτησε το 1-1. Και οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους, ωστόσο καμία δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη και τους τρεις βαθμούς, με το 1-1 να μένει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΕΛ Novibet: Βενετικίδης, Ηλιάδης (46’ Ατανάσοβ), Μπατουμπινσικά, Ρόζιτς, Πέρες (73’ Σίστο), Ναόρ, Παπαγεωργίου (64’ Όλαφσον), Φεριγκρά, Σαγκάλ (84’ Κακουτά), Τούπτα, Πασάς (84’ Γκαράτε).

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Αλάγκμπε, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπσιτς, Αλμύρας, Έντερ (88’ Τσανδάρης), Δεληγιαννίδης, Άλχο, Κετού (70’ Μουνιόθ), Μπαρτόλο (88’ Καλτσάς), Μακέντα (78’ Οκό).