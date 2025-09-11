Σεισμός στη Θήβα - Αισθητός στους κατοίκους

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε στις 00:53 μετά τα μεσάνυχτα (Πέμπτη 11/9) σε περιοχή του νομού Βοιωτίας, κοντά στη Θήβα.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 5 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 5 χλμ. ανατολικά της Θήβας.

3,2 Ρίχτερ από το Γεωδυναμικό

H αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 8 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά του Υπάτου Βοιωτίας.

Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, ο σεισμός έγινε αισθητός στην πόλη της Θήβας.