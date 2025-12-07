Σεισμικές δονήσεις ανοιχτά της Σάμου
Οι εκτιμήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Διπλός σεισμός μεγέθους 3,5 και 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (7/12) στη Σάμο.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της πρώτης σεισμικής δόνησης των 3,1 Ρίχτερ σεισμού εντοπίζεται εννέα χιλιόμετρα Ανατολικά - Βορειοανατολικά στο Βαθύ Σάμου και το εστιακό της βάθος εντοπίζεται στα εννέα χιλιόμετρα.
Το επίκεντρο της δεύτερης σεισμικής δόνησης των 3,5 Ρίχτερ σεισμού εντοπίζεται 28 χιλιόμετρα Ανατολικά - Βορειοανατολικά στο Βαθύ Σάμου και το εστιακό της βάθος εντοπίζεται στα 15,4 χιλιόμετρα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ - Ατρόμητος: Οι φιλοξενούμενοι τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου
20:56 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΕ Άρης: «Ντρέπεται και η ντροπή με όσα συμβαίνουν στην Τούμπα»
20:53 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΛ - Παναθηναϊκος: Τα highlights του αγώνα στη Λάρισα για τη Super League
20:48 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η άνοια «απειλεί» την Ιαπωνία: Πώς μπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει
20:43 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE ΠΑΟΚ - Άρης 3-1: Ισχυρό προβάδισμα με δεύτερο γκολ του Γιακουμάκη
20:28 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμικές δονήσεις ανοιχτά της Σάμου
20:00 ∙ WHAT THE FACT
Μπανάνες: Το σημαντικό όφελος που δεν γνωρίζατε ότι προσφέρουν στην υγεία σας
07:16 ∙ LIFESTYLE
Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV
13:01 ∙ LIFESTYLE
Ιωάννα Τούνη: «Εδώ και 9 χρόνια είμαι βίζιτα, πεταμένη, μεθυσμένη...»
09:49 ∙ ΚΑΙΡΟΣ