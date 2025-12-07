Σεισμικές δονήσεις ανοιχτά της Σάμου

Διπλός σεισμός μεγέθους 3,5 και 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (7/12) στη Σάμο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της πρώτης σεισμικής δόνησης των 3,1 Ρίχτερ σεισμού εντοπίζεται εννέα χιλιόμετρα Ανατολικά - Βορειοανατολικά στο Βαθύ Σάμου και το εστιακό της βάθος εντοπίζεται στα εννέα χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο της δεύτερης σεισμικής δόνησης των 3,5 Ρίχτερ σεισμού εντοπίζεται 28 χιλιόμετρα Ανατολικά - Βορειοανατολικά στο Βαθύ Σάμου και το εστιακό της βάθος εντοπίζεται στα 15,4 χιλιόμετρα.