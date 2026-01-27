Σεισμός 3 Ρίχτερ μεταξύ Παλαιόχωρας και Γαύδου

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 03:02 μετά τα μεσάνυχτα (Τρίτη 27/1) σε υποθαλάσσια περιοχή, στο νότιο Κρητικό Πέλαγος

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 9,7 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 24 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά της Σούγιας Χανίων.

3,3 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά του, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,3 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 10 χλμ., και επίκεντρο τα 30 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά της Παλαιόχωρας Χανίων.