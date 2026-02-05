Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Μικρή Πρέσπα – Κοντά στην Κορυτσά το επίκεντρο

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 00:10 μετά τα μεσάνυχτα (Πέμπτη 5/2) κοντά στην Μικρή Πρέσπα, στα Ελληνοαλβανικά σύνορα.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 9,7 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 18 xλμ. δυτικά της Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας.

3,7 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά του, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,7 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 8 χλμ. από την Κορυτσά.

Ο σεισμός, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, έγινε αισθητός σε περιοχές της Αλβανίας και των Σκοπίων.