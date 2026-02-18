Σεισμός 3,1 Ρίχτερ κοντά στην Αμοργό

Ο σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στις 23:38.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
ΣΕΙΣΜΟΙ
1'

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (17/2), στις 23:38 σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά στην Αμοργό.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, υπολογίζεται στα 17,5 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 11 χλμ. νότια της Αρκεσίνης Αμοργού.

3,1 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά του, και η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,1 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 18 χλμ., και επίκεντρο τα 46 χλμ. βορειοανατολικά της Οίας.

1947262population.jpg

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:58ΕΘΝΙΚΑ

ΗΠΑ: Ο πρέσβης Αντώνης Αλεξανδρίδης επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ

00:32ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,1 Ρίχτερ κοντά στην Αμοργό

00:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ανατροπάρα Παρί στον «εμφύλιο» - Προβάδισμα Ντόρτμουντ και Ρεάλ

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Του χαμογέλασε η τύχη και κέρδισε 8.500 ευρώ

23:50ΕΛΛΑΔΑ

«Στεκόμαστε με σεβασμό στους ανθρώπους που επλήγησαν, γνωρίζουμε τον κύριο Κώστα...» - Ανακοίνωση στήριξης Τζιωρτζιώτη από 256 υπαλλήλους της Βιολάντα

23:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες: Ρώσοι και Λευκορώσοι θα αγωνιστούν υπό τις εθνικές σημαίες τους - Ανοίγει ο δρόμος για μια ευρύτερη επανένταξη στον παγκόσμιο αθλητισμό

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση στο Ρίο οι δύο τραυματίες από το τροχαίο στον Πύργο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:27LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: Διάσημος μεγιστάνας προσπαθεί να «κερδίσει» την καρδιά της

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Το Κογκρέσο καθαίρεσε τον υπηρεσιακό πρόεδρο Χοσέ Χερί

23:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τέλος» το Κίνημα Δημοκρατίας - Ξαναβαφτίστηκε το κόμμα Κασσελάκη

23:12ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Θλίψη - Πέθανε ο πρώην προπονητής των Νάγκετς, Νταγκ Μόου

23:09ΚΟΣΜΟΣ

«Η Τεχεράνη δεν εγκαταλείπει το πυρηνικό πρόγραμμά της, αλλά δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Όταν μια ωραία ιδέα γίνεται εστία μόλυνσης

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Το υπουργείο Ναυτιλίας με επείγον σήμα καλεί τα ελληνικά πλοία σε επιφυλακή

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι στο Axios: Ο ουκρανικός λαός δεν θα μου επέτρεπε να παραδώσω εδάφη στη Ρωσία

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:42LIFESTYLE

Ο James Van Der Beek ανανέωσε τους γαμήλιους όρκους με τη σύζυγό του, λίγο πριν φύγει από τη ζωή

22:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8 Κύπελλο Ελλάδας: Το πανόραμα της διοργάνωσης - Πρόκριση για Μαρούσι και Ολυμπιακό (vids)

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων από τους ισχυρούς ανέμους – Συστάσεις του δήμου προς τους πολίτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:50ΕΛΛΑΔΑ

«Στεκόμαστε με σεβασμό στους ανθρώπους που επλήγησαν, γνωρίζουμε τον κύριο Κώστα...» - Ανακοίνωση στήριξης Τζιωρτζιώτη από 256 υπαλλήλους της Βιολάντα

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για θάνατο μοντέρ Mega Κώστα Κοσμίδη: «Σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά - Δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο»

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Του χαμογέλασε η τύχη και κέρδισε 8.500 ευρώ

23:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τέλος» το Κίνημα Δημοκρατίας - Ξαναβαφτίστηκε το κόμμα Κασσελάκη

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Φωτογραφία με το όπλο στο χέρι - Ο καυγάς με τον ενοικιαστή και οι πυροβολισμοί

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Εντοπίστηκε καμένο το αυτοκίνητο των εκτελεστών του 27χρονου

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 112 για την απελευθέρωση υδάτων στα φράγματα του Αχελώου

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Πασχάλης Τερζής: Δεν συναινεί για video clip με χρήση ΑΙ για το τραγούδι με τον Χρήστο Νικολόπουλο

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Mega: Πέθανε ξαφνικά ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης σε ηλικία 52 ετών

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές το μωρό μαϊμουδάκι - Το εγκατέλειψε η μητέρα του και έχει συντροφιά ένα λούτρινο

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία του Κώστα Τσίρκα, ενός εκ των 200 που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή - «Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη», έγραψε στο τελευταίο του γράμμα

00:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ανατροπάρα Παρί στον «εμφύλιο» - Προβάδισμα Ντόρτμουντ και Ρεάλ

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Μαζαράκι Πηνείας: Ολόκληρο το χωριό κατολισθαίνει – Δείτε εικόνες από drone

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Το υπουργείο Ναυτιλίας με επείγον σήμα καλεί τα ελληνικά πλοία σε επιφυλακή

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικός πυρηνικός ανιχνευτής εξέπεμψε σήμα κινδύνου πάνω από την Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ