Σεισμός 3,6 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

Αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή της νότιας Κρήτης από σεισμική δόνηση που καταγράφηκε από τους σεισμογράφους. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το φαινόμενο εκδηλώθηκε στις 18:50 ώρα Ελλάδας, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του νησιού.

Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος

Η ασθενής σεισμική δόνηση είχε ένταση 3,6 Ρίχτερ. Το ακριβές στίγμα της δόνησης προσδιορίζεται στα 32 χιλιόμετρα νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Πάντως οι μετρήσεις των ειδικών δείχνουν ότι το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν περιορισμένο, καθώς υπολογίστηκε στα 18,3 χιλιόμετρα, γεγονός που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο έγινε αισθητή η δόνηση στις κοντινές παραλιακές περιοχές.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή προβλήματα από τη δόνηση, καθώς η περιοχή παρουσιάζει συχνή παρόμοια δραστηριότητα.