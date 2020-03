«Πόλεμος» στον Έβρο: Χημικά από μετανάστες, δακρυγόνα από τους Τούρκους και άμυνα από τους Έλληνες

Μαζί με τις Αρχές στη μάχη και οι κάτοικοι του Έβρου. Κάτοικοι από το Καστανιές, τη Νέα Βύσσα, το Πέπλο, τον Πόρο, το Αρδάνιο, τις Φέρες, την Βρυσούλα μέχρι και το Τυχερό πραγματοποιούν περιπολίες, με τρακτέρ, αγροτικά αυτοκίνητα και μηχανήματα, με μοτοσικλέτες, ακόμα και με ποδήλατα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

Στον Έβρο υποδέχθηκε την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι την Τρίτη βρέθηκαν στον Έβρο και επιθεώρησαν την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα, πετώντας με ελικόπτερο.

The Greek borders are our European borders.



Our presence sends a strong message.



We trust the Greek government of @PrimeMinisterGR.



Even if the task is very difficult it’s important as Europeans to protect our borders and show respect for international law and human rights. pic.twitter.com/ZMglftFSHv