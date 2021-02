Lockdown - Πάτρα: Μπλόκα παντού από την ΕΛ.ΑΣ - Πρώτη μέρα καραντίνας

Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Συνεχείς ελέγχους πραγματοποιεί η αστυνομία στο κέντρο της Πάτρας.

Η παρουσία της είναι αισθητή στο πλαίσιο της προσπάθειας να τηρηθούν τα μέτρα που έφερε το lockdown στην πόλη.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στην πλατεία Γεωργίου οι έλεγχοι της Αστυνομίας είναι συνεχείς τόσο σε οχήματα που διέρχονται, όσο και σε πεζούς.

Έλεγχοι γίνονται και σε διερχόμενα λεωφορεία όπως βλέπετε στις φωτογραφίες του thebest.gr, καθώς οι επιβάτες καλούνται να παραδώσουν πιστοποιητικά και να επιδείξουν τα μηνύματα με τους λόγους μετακίνησής τους.

Είναι προφανές ότι τις πρώτες ημέρες εφαρμογής των μέτρων θα υπάρξει ένταση των ελέγχων για αυτό συνιστάται προσοχή καθώς τα πρόστιμα είναι τσουχτερά.

Τι ισχύει σε Πάτρα και σε άλλες κόκκινες περιοχές, (Θήρα, Μύκονο, Χαλκιδική, Αγιο Νικόλαο)

Αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα ισχύουν από σήμερα όμως στις 6 το πρωί για τους δήμους Θήρας, Μυκόνου, Χαλκιδέων, Πατρέων και Αγίου Νικολάου Λασιθίου καθώς το επιδημιολογικό τους φορτίο θεωρήθηκε ιδιαίτερα αυξημένο και επικίνδυνο. Η επιδημιολογική εικόνα των πέντε αυτών περιοχών, όπως είπε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κάνει αναγκαία τη λήψη περαιτέρω περιοριστικών μέτρων σε σχέση με αυτά που ισχύουν για τις «κόκκινες» περιοχές, προκειμένου να αναστραφεί η πορεία εξάπλωσης του ιού.

Πιο συγκεκριμένα στις περιοχές αυτές από σήμερα:

– Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ.

– Ανοιχτά παραμένουν μόνο τα super market, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία.

– Αναστέλλεται, επίσης, η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών. Τα σχολεία θα λειτουργούν με τη μέθοδο της τηλε-εκπαίδευσης. Τα δημοτικά σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν στους δήμους Μυκόνου και Θήρας, μόνο, λόγω της μη ανίχνευσης μεταλλάξεων, αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αιτιών της διασποράς του ιού στα νησιά αυτά.

– Ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις από και προς τους δήμους αυτούς – η είσοδος και η έξοδος από αυτούς του πέντε δήμους θα επιτρέπεται μόνο για λόγους εργασίας.

– Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία των Δικαστηρίων.

– Δεν επιτρέπεται η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, με εξαίρεση τις κηδείες, καθώς και η ατομική προσευχή.

– Επιπλέον, με δεδομένα τα ευρήματα που προέκυψαν από την ιχνηλάτηση, στις περιοχές αυτές αναστέλλεται και η οικοδομική δραστηριότητα για τις επόμενες 15 ημέρες.

Ακόμη, στις πέντε αυτές περιοχές, όπως και στις «κόκκινες» περιοχές συνεχίζουν να ισχύουν τα εξής:

– Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των πολιτών από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί, με μοναδική εξαίρεση τη μετακίνηση για λόγους υγείας, για λόγους εργασίας και για σύντομη βόλτα κατοικίδιου γύρω από τη μόνιμη κατοικία.



– Παραμένουν σε αναστολή κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας, καθώς και η λειτουργία των χώρων πολιτισμού.

Παράλληλα, τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν, όπως και σε όλη τη χώρα, με τη μέθοδο του take away και του delivery. Όσον αφορά στο take away, υπενθυμίζεται ότι αυτό δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο μετακίνησης.

