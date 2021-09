Πηγή Δεβετζή: Ένα ακόμα θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στον αθλητισμό - Τι δήλωνε για την Μπεκατώρου

Πηγή Δεβετζή: Η άλλοτε παγκόσμια πρωταθλήτρια του στίβου, έριξε τη «βόμβα» σε μεσημεριανή εκπομπή αποκαλύπτοντας πως έχει πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από παράγοντα του αθλητισμού. Η πορεία της στον χώρο των σπορ και η στήριξη στη Σοφία Μπεκατώρου.

Μια ζωή που ξεκίνησε στις 2 Ιανουαρίου του 1976 στην Αλεξανδρούπολη, και πέρασε από πολλά στάδια μεταξύ των οποίων η αποθέωση – αλλά και η σεξουαλική παρενόχληση όπως η ίδια κατήγγειλε – στον αθλητισμό έχει ζήσει η Πηγή Δεβετζή. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του άλματος εις τριπλούν, έκανε γνωστό πως και η ίδια είχε πέσει θύμα ανήθικης συμπεριφοράς από παράγοντα του αθλητισμού, για να γίνει ένα ακόμα μέλος του ελληνικού meToo που έχει επεκταθεί από τον χώρο του θεάματος και του θεάτρου, σε αυτούς της παιδείας αλλά και των σπορ.

Η Πηγή Δεβετζή, που στην καριέρα της είχε εκπροσωπήσει στους στίβους με μεγάλη επιτυχία τόσο τον Παναθηναϊκό όσο και τον Ολυμπιακό, έγινε ένας ακόμα «κρίκος» στην αλυσίδα των καταγγελιών που έχουν φέρει στο ως το πιο σαθρό κομμάτι της κοινωνίας μας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια που έχει στη συλλογή της πάνω από 10 μετάλλια και έχει κατακτήσει χρυσά, ασημένια και χάλκινα σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ωστόσο, ξέρει καλά να αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Όπως αυτές με την υπόθεση ντόπινγκ που έφερε ακόμα και αφαίρεση του μεταλλίου που κέρδισε το 2008 στο Πεκίνο, αλλά και οι δυσκολίες που πέρασε στο παρελθόν με την προσωπική της ζωή. Ένα από τα τελευταία προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, έχοντας αποσυρθεί πλέον από τους στίβους κι έχοντας μάλιστα τηλεοπτική παρουσία στο Just the 2 of Us, ήταν ο κορονοϊός!

Τον Οκτώβριο του 2020 η Πηγή Δεβετζή διαγνώστηκε θετική κι αυτό της στέρησε τη συμμετοχή της στον κύκλο του παιχνιδιού με την ίδια ωστόσο να μην το βάζει κάτω και να συνεχίζει τη ζωή της.

Μάλιστα, τον Ιανουάριο του 2021 όταν είχε ξεσπάσει το κύμα του MeToo μετά τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου, η Πηγή Δεβετζή δεν δίστασε να πάρει θέση. Είχε μιλήσει ανοικτά, και γνωρίζοντας πια και τη δική της ιστορία, είχε αφήσει να εννοηθεί με πλάγιο τρόπο ότι μόνο εύκολο δεν είναι για μια γυναίκα να αποκαλύψει τέτοιου είδους ζητήματα.

«Μετά από τόσα χρόνια έσπασε τη σιωπή της, σίγουρα δεν θα μπορούσε να το κάνει πιο νωρίς. Είναι πολύ σημαντικό για να ακουστούν κι άλλες φωνές, γιατί πολλές φορές μπορεί να θέλουν κάποιες γυναίκες να εξομολογηθούν όλο αυτό ή να απειλούνται από κάποιους παράγοντες ή από κάποιους άλλους ανθρώπους», ήταν τα λόγια της πριν από περίπου τέσσερις μήνες.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (23.09), η Πηγή Δεβετζή έσπασε τη δική της σιωπή, κι έφερε στο φως ακόμα μια ιστορία σεξουαλικής παρενόχλησης μέσα στον χώρο του αθλητισμού.

«Είχα κι εγώ παρόμοια εμπειρία από παράγοντα του αθλητισμού όταν είχα κατέβει στην Αθήνα ένα κορίτσι από την επαρχία με αρχές και πατέρα δάσκαλο καταλαβαίνεις ότι ποτέ δεν είχα την πονηράδα ότι θα με πλησιάσει άνθρωπος για να με εκμεταλλευτεί. Γνώρισα έναν άνθρωπο από τον χώρο του αθλητισμού που μου έταξε λαγούς με πετραχήλια. Ήμουν ενήλικη αλλά δεν είχα ακόμα τις εμπειρίες και ήμουν κορίτσι, όχι γυναίκα. Τον έβλεπα σαν πατέρα μου, μου έταξε σπίτι και δεν πίστευα ότι θα με εκμεταλλευτεί» είπε αρχικά η Πηγή Δεβετζή μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

Περιγράφοντας τι συνέβη η Πηγή Δεβετζή είπε: «Με είχε καλέσει στο γραφείο του για να μιλήσουμε για θέματα αθλητισμού και κάποια στιγμή με στρίμωξε, πήγε να με ακουμπήσει, κατέβασε το παντελόνι του και με έριξε στον καναπέ. Δόξα τω Θεώ με βοήθησε ο Θεός, χτύπησε το τηλέφωνο. Πώς βλέπεις τις ταινίες που βλέπεις κάποιον που θέλει να ασελγήσει επάνω σου και κόβεται η φωνή σου. Εκείνη τη στιγμή πάγωσα. Χτύπησε το δικό του τηλέφωνο και ήταν κάποιος από έξω και έτσι προσπάθησα να ξεφύγω».

Σκιαγραφόντας τον παράγοντα που έκανε τη σεξουαλική παρενόχληση η Πηγή Δεβετζή είπε ότι «αυτός ο άνθρωπος ήταν μεγαλύτερος, παντρεμένος με παιδιά και ο λόγος που δεν το είπα γιατί έχει παραγραφεί μετά από τόσα χρόνια, ήταν γιατί σεβάστηκα τα παιδιά του γιατί τον άνθρωπο αυτόν τον συναντούσα. Εγώ τον έβλεπα και ήθελα να τον πνίξω»

«Εμένα με είχε πάρει ο πατέρας μου από το χέρι και με είχε φέρει στην Αθήνα για προβληματισμό. Πού να φανταστεί ο άνθρωπος αυτός και πώς να το πω. Αυτός (σ.σ. ο δράστης) έκανε ότι δεν συνέβαινε τίποτα. Δεν μπορούσα να το πω στους γονείς μου γιατί ο πατέρας μου θα έλεγε να έρθει να με πάρει. Μετά ήμουν πολύ επιθετική με τους άνδρες» συμπλήρωσε η Πηγή Δεβετζή.

