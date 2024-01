Ελλάδα: 200 χρόνια πορεία από την παράδοση στη Νέα Ψηφιακή εποχή!

Εκδήλωση παρουσίασης έργου Great Greece for Ever

Η Πρόεδρος Ελένη Χόβρη του ΜΗ κερδοσκοπικού οργανισμού “Great Greece for Ever” και εκ μέρους του ΔΣ και της Επιτροπής των Σοφών, σας προσκαλεί στην εκδήλωση παρουσίασης του έργου του Ψηφιακού Δημοτικού Σχολείου με Τεχνητή Νοημοσύνη, την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 στον κινηματογράφο Αίγλη στο Χαλάνδρι, μία προσφορά του μέλους της επιτροπής των Σοφών κυρίας Ανδρονίκης Γκιουλέκα.

Η Great Greece for Ever δημιουργήθηκε πρωτίστως λόγω του Δημογραφικού και στόχος της είναι να χτίσει ψηφιακές και δια ζώσης γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Έλληνες της Διασποράς, να ενημερωθούν για την Νέα Ελλάδα, την ψηφιακή επιστημονική Ελλάδα, και να βρεθούν τρόποι διατήρησης της ελληνικής ταυτότητας, της εθνικής συνείδησης διαμέσου της γλώσσας και της ιστορίας. Τα παιδιά των ομογενών Ελλήνων στις χώρες της διασποράς ομιλούν όλο και λιγότερο την ελληνική γλώσσα και κυρίως στις απομακρυσμένες περιοχές. Για να διατηρηθεί όμως και η συμβολική ελληνικότητα θα πρέπει να εξευρεθούν τρόποι για την διατήρηση ενός “πολιτισμικού ελαχίστου” ικανού ώστε να ενισχυθούν η ελληνική γλώσσα κι ο πολιτισμός.

Προχωράμε στην ανάπτυξη μίας Δωρεάν Εκπαιδευτικής Ψηφιακής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την υλοποίηση εξατάξιου ψηφιακού Δημοτικού σχολείου με διδακτέα ύλη Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία με τη χρήση των τελευταίων τεχνολογιών, όπως της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εφαρμογή αυτή σκοπεύουμε να γίνει σε συνεργασία με το Ερευνητικό Εργαστήριο Ψηφιακών Καινοτομιών στην Δημόσια Υγεία του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η θεμελίωση, λειτουργία και προώθησή του είναι απόλυτα αναγκαίο να φτάσει στα πέρατα της Οικουμένης, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές. Στη Μαδαγασκάρη, στο Εκουαδόρ, στην Αργεντινή, στη Ρωσία, στις ΗΠΑ, στην Γεωργία, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στην Ουκρανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Νορβηγία, στον Παναμά, στην Κίνα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και όπου υπάρχει έστω και ένας Έλληνας.

Στην εκδήλωση θα υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης ανάμεσα στην Great Greece for Ever και το Ερευνητικό Εργαστήριο Ψηφιακών Καινοτομιών στη Δημόσια Υγεία του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Για την υλοποίηση του έργου θα μιλήσει ο Καθηγητής κύριος Ιωάννης Κουμπούρος.

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους μέλη και υποστηρικτές της Great Greece for Ever, επιχειρηματίες, προσωπικότητες της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας καθώς και πλήθος κόσμου.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα τιμηθούν ευεργέτες που στηρίζουν το έργο της Great Greece for Ever, έχουν όραμα, αγάπη για την πατρίδα, διάθεση για έμπρακτη κι ανιδιοτελή προσφορά και πάνω από όλα την αίσθηση του καθήκοντος απέναντι στην χώρα από την οποία προήλθαν.

Θα προβληθεί το βιντεοσκοπημένο μήνυμα αγάπης του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η Αντιπρόεδρος της Great Greece for Ever κυρία Φανή Λεβέντη ενώ θα ακολουθήσει και η Κοπή της Πίτας της Great Greece for Ever.