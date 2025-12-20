Φωτιά σε πλαστικά μπαλκονιού στην παραλία του Βόλου… προκάλεσε ανησυχία

Φωτιά ξέσπασε σε πλαστικά αντικείμενα που υπήρχαν σε μπαλκόνι διαμερίσματος στην παραλία του Βόλου, προκαλώντας αναστάτωση στους γείτονες λίγο πριν τις 10:00 το πρωί.

Από τη φωτιά καταστράφηκαν μόνο τα πλαστικά, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για ανθρώπους ή άλλα αντικείμενα. Στο σημείο επιχείρησαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.