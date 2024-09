Πραγματοποιήθηκε η 15η απονομή των Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece

Ανάμεσα στους βραβευμένους, βρισκόταν η Σμαράγδα Αλεξανδρή, όπου κέρδισε το πρώτο βραβείο, ύψους 100.000, για το επιδραστικό δίκτυο εκπαιδευτικών κοινοτήτων ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ (https://poli.cool/). Το δεύτερο βραβείο, ύψους € 60.000, το κέρδισε ο Νικόλας Χατζηδάκης για την εφαρμογή διαχείρισης αποστολών με Courier AfterSalesPro (aftersalespro.gr). Ενώ το τρίτο βραβείο, ύψους € 40.000, δόθηκε στον Δημήτρη Αγγελόπουλο, για τo e-shop για εξοπλισμό για τερματοφύλακες Fearless (https://fearlessgoalkeepers.com/en).

Αναλυτικά, η 15η τελετή απονομής των Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου στο Stelios Foundation Conference Hall, που στεγάζεται στο εμβληματικό κτίριο, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, της οδού Κυδαθηναίων 22 στην Πλάκα. Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands www.easy.com και www.easyhistory.info, που συμπεριλαμβάνει και τις easyJet.com, easyHotel.com, easyCar.com, easyFerry.com, easyCinema.gr, και easyEspa.eu, κ.ά.), διπλασίασε φέτος το συνολικό ποσό των βραβείων και τίμησε τις προσπάθειες των νέων επιχειρηματιών στην Ελλάδα απονέμοντας τρία βραβεία ύψους € 200.000 σε νέους επιχειρηματίες κάτω των 35 ετών.

Μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η Σμαράγδα Αλεξανδρή αποσπώντας το πρώτο βραβείο, ύψους € 100.000, για τη δημιουργία του επιδραστικού δικτύου εκπαιδευτικών κοινοτήτων ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ. Το ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ, που μέσα σε πέντε χρόνια, κατάφερε να γίνει το πιο επιδραστικό δίκτυο εκπαιδευτικών κοινοτήτων στο ελληνικό ίντερνετ, είναι μία δημιουργική ομάδα που κάνει έρευνα και μοιράζεται καθημερινά πληροφορίες για τον κόσμο σε κάθε πλατφόρμα, δημιουργεί βιβλία γνώσεων για κάθε ηλικία και έχει χτίσει το δικό της βιβλιοπωλείο- αποκλειστικά με non-fiction βιβλία. Η Σμαράγδα Αλεξανδρή δήλωσε για την κατάκτηση του πρώτου βραβείου: «Όλη η ομάδα του ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ ευχαριστεί από καρδιάς, το Stelios Philanthropic Foundation, για αυτή την ευκαιρία, και κυρίως για την πίστη στο όραμά μας, που είναι το να κάνουμε όσο περισσότερους ανθρώπους γίνεται να έρθουν ξανά σε επαφή με τον παιδικό τους ενθουσιασμό και την περιέργεια για τον κόσμο γύρω τους, να εμπνευστούν, και να δουν την γνώση και τη ζωή με άλλο μάτι».

Το δεύτερο βραβείο, ύψους € 60.000, απέσπασε ο Νικόλας Χατζηδάκης με την εφαρμογή διαχείρισης αποστολών με Courier AfterSalesPro . Το AfterSalesPro είναι μια εφαρμογή διαχείρισης αποστολών με Courier που προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση (SaaS) για τη δημιουργία και διαχείριση αποστολών μέσω όλων των γνωστών εταιρειών ταχυμεταφορών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή παγκοσμίως. O Νικόλας Χατζηδάκης ανέφερε για τη διάκρισή του: «Ευχαριστούμε θερμά τον Sir Stelios και την ομάδα του για την τιμητική διάκριση, καθώς και κάθε μέλος της ομάδας του AfterSalesPro για τη μέχρι τώρα προσπάθειά του. Αυτή η αναγνώριση είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς, όχι μόνο γιατί το χρηματικό έπαθλο θα ενισχύσει περαιτέρω τα σχέδια ανάπτυξής μας, αλλά και γιατί αποτελεί τιμή να αναγνωρίζεται η δουλειά μας από έναν τόσο σημαντικό και έμπειρο επιχειρηματία».

Το τρίτο βραβείο, ύψους € 40.000, έλαβε ο Δημήτρης Αγγελόπουλος, με τo e-shop Fearless. H Fearless αποτελεί ένα διαδικτυακό κατάστημα που προσφέρει υψηλής ποιότητας εξοπλισμό για τερματοφύλακες, με έμφαση στα γάντια και καινοτόμα προϊόντα. Ο Δημήτρης Αγγελόπουλος είπε για τη βράβευσή του: «Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Χατζηιωάννου και όλη την ομάδα του Stelios Philanthropic Foundation για την υποστήριξή τους. Αυτή η αναγνώριση αποτελεί μια τεράστια ώθηση για εμάς, να συνεχίσουμε να δημιουργούμε νέα και ξεχωριστά προϊόντα».

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου δήλωσε σχετικά: «Με μεγάλη χαρά παρακολουθώ τη συνεχιζόμενη άνοδο της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, όπως αποδεικνύεται και από τις φετινές υποψηφιότητες. Οι 23 φετινές αιτήσεις ανέδειξαν την πρωτοπορία και τη δημιουργικότητα των νέων επιχειρηματιών που διαμορφώνουν το μέλλον μας. Οι νικητές μας αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα του πάθους και της καινοτομίας που διακρίνει τη νέα γενιά. Η προσήλωση και η αφοσίωσή τους αποτελεί έμπνευση για κάθε νέο επιχειρηματία, αλλά και για το μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Τα Stelios Awards for Young Entrepreneurs θα συνεχίσουν να στηρίζουν αυτές τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες, προτρέποντας τους νέους να συνεχίσουν να καινοτομούν και να προχωρούν μπροστά με θάρρος και αποφασιστικότητα. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα στους νικητές μας για το εξαιρετικό τους έργο».

Παράλληλα, στην εκδήλωση μίλησε και η περσινή νικήτρια του πρώτου βραβείου των Stelios Awards for Young Entrepreneurs, Δάφνη Μπεχτσή, CEO του Cinobo, της πλατφόρμας που έκανε την κληρονομιά του παγκόσμιου κινηματογράφου προσβάσιμη σε Ελλάδα και Κύπρο. Σε διαχείριση της οικογένειας Μπεχτσή και υπό την επιμέλεια του Cinobo, λειτούργησε φέτος και ο ιστορικός θερινός κινηματογράφος Cine Paris (www.cineparis.gr) που βρίσκεται στην ταράτσα του Stelios Foundation Conference Hall, στην οδό Κυδαθηναίων 22 στην Πλάκα, αποτελώντας σημαντική προσθήκη στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης.

Τα 15α Stelios Awards for Young Entrepreneurs στην Ελλάδα απευθύνονταν αποκλειστικά σε νέους και νέες επιχειρηματίες μέχρι 35 ετών (γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1989 ή μετέπειτα) που έχουν ιδρύσει την εταιρεία τους στην Ελλάδα και έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα τα τελευταία 5 χρόνια, συγκεντρώνοντας συνολικό τζίρο τουλάχιστον € 20.000 το χρόνο. Η επιχείρησή τους πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον 3 άτομα και ο επιχειρηματίας πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% αυτής. Εάν οι ιδιοκτήτες είναι δύο, θα πρέπει να κατέχουν πάνω από το 80% της εταιρείας μεταξύ τους.

Σημειώνεται πως από το 2008 έως και σήμερα τα Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece έχουν ενισχύσει τις νέες επιχειρήσεις της χώρας με το συνολικό ποσό των € 1.330.000, στηρίζοντας σημαντικά την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Τo 2023 o μεγάλος νικητής ήταν η γνωστή πλατφόρμα ταινιών Cinobo (https://cinobo.com/en), ενώ τo 2022 το πρώτο βραβείο κέρδισε η εταιρεία www.pakketo.com, το διαδικτυακό κατάστημα επίπλων που προσφέρει ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις. Το 2019 μεγάλος νικητής αναδείχθηκε η Hempoilshop (https://hempoilshop.gr/), εταιρεία που εμπορεύεται προϊόντα κλωστικής και βιομηχανικής κάνναβης, και το 2018 το Ferryhopper (https://www.ferryhopper.com/), η πρωτοποριακή πλατφόρμα αναζήτησης και κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Τις προηγούμενες χρονιές, νικήτριες ανακηρύχθηκαν οι εταιρείες: Melira Greek Honey (2017), Sun of a Beach (2016), Sede (2015), Ancient Greek Sandals (2014), Nanobionic (2013), People for Business (2012), Fereikos Helix (2011), Fasmetrics (2010), Zoo.gr (2009) και Simply Burgers (2008).

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες, μέσα από την επίσημη σελίδα του Stelios Philanthropic Foundation (https://steliosfoundation.gr/).