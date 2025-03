Ο ΟΑΣΠ συνεργάζεται με ιταλικό ινστιτούτο για τη μελέτη του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και National Institute of Geophysics and Volcanology of Italy (INGV) για την εκτίμηση του ηφαιστειακού κινδύνου στο Ελληνικό Ηφαιστειακό Τόξο