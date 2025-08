Εύβοια: «Πάθαμε κρίση πανικού, δεν μας ενημέρωσε κανείς», καταγγέλει επιβάτης του πλοίου

Σε ξέρα προσέκρουσε, στις 6.45 το απόγευμα της Τρίτης (5/8), το πορθμείο «Παναγία Παραβουνιώτισσα» που εκτελούσε το δρομολόγιο από Νέα Στύρα για Αγία Μαρίνα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η απομάκρυνση των 105 επιβατών και του εννιαμελούς πληρώματος από τέσσερις ιδιωτικές βάρκες, ενώ, επιβάτισσα διέψευσε στον ΣΚΑΪ ότι προσέγγισε σκάφος του λιμενικού. «Δεν ξέραμε πού ήταν τα σωσίβια, μόνοι μας τα βρήκαμε κάτω από τα καθίσματα, ουδεμία ανακοίνωση έγινε. Όταν ήρθε η στιγμή της εκκένωσης, ο καπετάνιος είπε από τα μεγάφωνα "κατεβείτε κάτω να μπείτε στις βάρκες"», ανέφερε επιβάτης του πλοίου.

«Δεν υπήρξε κάποιος να μας ενημερώσει, να μας πει τι γίνεται» δήλωσε από πλευράς της άλλη επιβάτισσα. «Εγώ και η αδελφή μου ήμασταν σε κρίση πανικού».

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό ή θαλάσσια ρύπανση λόγω του περιστατικού.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«ΠPOΣAPAΞH E/Γ-Δ/P ΠANAΓIA ΠAPABOYNIΩTIΣΣA ΣTH BPAXONHΣIΔA ΓΛAPOΣ ΣTH ΘAΛAΣΣIA ΠEPIOXH NEA ΣTYPA, ME 105 EΠIBATEΣ KAI 9 MEΛH ΠΛHPΩMATOΣ. ΣTO ΣHMEIO METABAINOYN 1 ΠAΘ, 2 ΠΛΣ, IΔIΩTIKA ΣKAΦH KAI 1 E/Γ-Δ/P ΠΛOIO. EXEI ΞEKINHΣEI ΔIAΔIKAΣIA METEΠIBIBAΣHΣ TΩN EΠIBATΩN ΣE IΔIΩTIKA ΣKAΦH KAI METAΦEPONTAI ME AΣΦAΛEIA ΣTO ΛIMANI TΩN NEΩN ΣTYPΩN. TO ΠΛOIO EKTEΛOYΣE TO ΔPOMOΛOΓIO AΓIA MAPINA-NEA ΣTYPA. KAIPOΣ BA 4-5 BF.»

