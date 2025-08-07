Κύθηρα: Φεριμπότ δεν έδεσε λόγω «θυελλωδών» ανέμων – Μεγάλη ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες

Απίστευτη ταλαιπωρία για δεκάδες επιβαίνοντες στο πλοίο για Κύθηρα από Γύθειο, καθώς το πλοίο δεν μπορούσε να δέσει στο λιμάνι και τους… γύρισε πίσω – «Δεν κουνούσε καθόλου, είχε γύρω στα 5 μποφόρ», καταγγέλλουν επιβάτες

Κύθηρα: Φεριμπότ δεν έδεσε λόγω «θυελλωδών» ανέμων – Μεγάλη ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες
Ένα… γαϊτανάκι με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία και τον εκνευρισμό χιλιάδων πολιτών εκτυλίσσεται στα Κύθηρα, καθώς τα πλοία της γραμμής που αναχωρούν από το Γύθειο, πολλές φορές δεν δένουν στο λιμάνι και αναγκάζονται να επιστρέψουν, όπως καταγγέλλουν επιβάτες.

«Την τελευταία μέρα της φωτιάς στα Κύθηρα, το καράβι που φεύγει από Γύθειο για το νησί, ξεκίνησε σχεδόν την προγραμματισμένη ώρα. Στις 16:00. Θα έπιανε Διακόφτι στις 18:15. Το ταξίδι ήταν θαυμάσιο. Γύρω στα 5 μποφόρ. Δεν κουνούσε καθόλου. Όλοι συζητούσαν που θα πάνε για φαγητό το βραδάκι.

Προσεγγίζει το λιμάνι στην ώρα του. Ο κόσμος όρθιος περιμένει να αποβιβαστεί μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, και φυσικά άλλοι στην προβλήτα περιμένουν να επιβιβαστούν. Ωστόσο ακούγεται ανακοίνωση πως το καράβι δεν μπορεί να δέσει λόγω ισχυρών ανέμων(?!) και θα παραμείνει σε ασφαλές σημείο μέχρι να πέσουν οι άνεμοι ( πότε άραγε θα έπεφταν; Σε 1, 5, 10 ώρες; Τα δελτία πάντως έδειχναν χειροτέρευση).

Η ανακοίνωση μόνο στα ελληνικά. Οι τουρίστες προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε. Παρά την ανακοίνωση όμως, σε λίγο ξεκινάει να δέσει στη Αγία Πελαγία που φαίνεται θα ήταν πιο απάνεμα. Δύο προσπάθειες προσέγγισης. Αποτυχημένες. Πίσω πάλι στο Διακόφτι.

Νέα προσπάθεια.

Ο κόσμος που είχε ξεμείνει εκεί, περιμένει ακόμα στην προβλήτα να επιβιβαστεί. Νέα αποτυχία.

Άνεμος θυελλώδης, 5 μποφόρ! Πάει νότια σε “απάνεμο” μέρος. Παρόλα αυτά λίγο πριν τα μεσάνυχτα ανακοινώνεται πως γυρνάει Γύθειο! Δηλαδή το συγκεκριμένο καράβι με τακτικό δρομολόγιο που υποτίθεται εξυπηρετεί νησιώτες τους χειμερινούς μήνες και αναγκαίους επισκέπτες τους καλοκαιρινούς, πηγαινοέρχεται πάνω – κάτω τα Κύθηρα και πέρα δώθε Γύθειο – Κύθηρα επί 10 ώρες με 5 μποφόρ», γράφει επιβάτιδα στα κοινωνικά δίκτυα.

«Πού μπορεί άραγε να μείνει τελευταία στιγμή τόσος κόσμος, οικογένειες με παιδιά που κλαίνε από κούραση και πείνα, στις 2.30 η ώρα τα ξημερώματα, στο Γύθειο;

Πού μπορούν να μείνουν όσοι είχαν αφήσει τα δωμάτιά τους για να γυρίσουν την άλλη μέρα στη δουλειά τους; Τι σκέφτονται αλλά κυρίως τι κάνουν οι τουρίστες;

Φυσικά υπήρξε ειδοποίηση πως τα χρήματα των εισιτηρίων θα επιστραφούν και πως την επόμενη μέρα θα έβγαινε ανακοίνωση για τη νέα ώρα αναχώρησης του πλοίου. Πράγματι. Υπήρξε μήνυμα.

Το καράβι θα αναχωρούσε για Κύθηρα στις 23:30! Επιβιβάστηκε άραγε κανείς στις 23.30; Πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο; Έδεσε αυτή τη φορά; Έδεσε κάποια από τις επόμενες μέρες που οι άνεμοι ενισχύθηκαν;

Πάντως, οι επιβάτες που θα ταξιδέψουν στις 8/8 ειδοποιήθηκαν πως αντί για το απόγευμα στις 16:00, το καράβι θα αποπλεύσει την ίδια μέρα, μόνο που αυτό θα γίνει στις 06:00 το πρωί.

Άδεια από τη δουλειά, τακτοποιήσεις εκκρεμοτήτων, πτήσεις από εξωτερικό, μετακίνηση μέχρι το Γύθειο, επιπλέον κατάλυμμα δεν είναι προβλήματα.

Λύνονται.

Τι να πει κανείς;

Μπορεί να είναι ακατάλληλος ο καπετάνιος ή ακατάλληλο το καράβι για το συγκεκριμένο λιμάνι ή ακατάλληλο το λιμάνι για το συγκεκριμένο καράβι. Όπως και να έχει, αυτή η ιστορία δεν θα έπρεπε να έχει γραφτεί ποτέ. Πολλώ δε μάλλον κάποια παρόμοια στο μέλλον», γράφει ακόμη.

