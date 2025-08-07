Ασπρόπυργος: 17 συλλήψεις στην αστυνομική επιχείρηση - 2 για το επεισόδιο με τους πυροβοισμούς

Όπως προέκυψε από την προανάκριση της αστυνομίας το επεισόδιο σημειώθηκε για μια εντελώς ασήμαντη αφορμή

Newsbomb

Ασπρόπυργος: 17 συλλήψεις στην αστυνομική επιχείρηση - 2 για το επεισόδιο με τους πυροβοισμούς
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στον εισαγγελέα οδηγούνται αύριο Παρασκευή (8/8) οι 17 συλληφθέντες κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στον καταυλισμό Ρομά στην Νέα Ζωή Ασπροπύργου, έπειτα από τη συμπλοκή που έγινε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, κατά την οποία τέσσερις Ρομά επιτέθηκαν σε τέσσερις ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τους χτύπησαν και πυροβόλησαν δεκάδες φορές, χωρίς ευτυχώς τραυματισμούς.

Το σοβαρό περιστατικό, όπως προέκυψε από την προανάκριση της αστυνομίας συνέβη για μια εντελώς ασήμαντη αφορμή και συγκεκριμένα γιατί οι τέσσερις ομογενείς έκλειναν με το αυτοκίνητό τους την έξοδο στον καταυλισμό των Ρομά.

Σημειώνεται ότι για την επίθεση με τους πυροβολισμούς συνελήφθησαν χτες το βράδυ δύο από τους τέσσερις Ρομά, οι οποίοι κατηγορούνται για βαρύτατα αδικήματα και αυτό έδωσε το έναυσμα για την επιχείρηση που πραγαμτοποιήθηκε σήμερα.

Τελικά οι 17 συλληφθέντες κατά την επιχείρηση κατηγορούνται κατά περίπτωση για τα αδικήματα της ρευματοκλοπής, περί όπλων, γιατί βρέθηκαν σπαθιά, μαχαίρια και σιδερογροθιές, για διατάραξη και περί προσωπικών δεδομένων.

Δεν είναι το ίδιο όμως για τους δύο συλληφθέντες σχετικά με το περιστατικό με τους πυροβολισμούς την περασμένη Δευτέρα, οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για - κατά περίπτωση- απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί όπλων, εξύβριση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, πρόκειται για δύο Ρομά 26 και 23 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν χτες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, στη Νέα Ζωή.

Το χρονικό της συμπλοκής

Όσον αφορά στο χρονικό της άγριας συμπλοκής, όπως προέκυψε από την προανάκριση, αρχικά, απογευματινές ώρες της (4/8) εντός του οικισμού του Ασπροπύργου, 38χρονος ημεδαπός ως οδηγός φορτηγού μαζί με ακόμα τρία ακόμα άτομα, διαπληκτίστηκαν με τους Ρομά με αφορμή το τροχονομικό ζήτημα. Εκεί, δέχθηκαν επίθεση από την ομάδα Ρομά, κάποιοι εκ των οποίων κρατούσαν μεταλλικά αντικείμενα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους ενώ οι παθόντες αποχώρησαν από το σημείο με το αυτοκίνητό τους και μετέβησαν σε κοντινό σημείο όπου εδρεύει εταιρεία ιδιοκτησίας τους.

Λίγο μετά, τρία άτομα μεταξύ των οποίων και ο 26χρονος από τους δύο κατηγορούμενους, φέρονται ότι προσέγγισαν την εν λόγω εταιρεία με όχημα και αφού αποβιβάστηκαν, πυροβόλησαν δεκάδες φορές προς την πρόσοψη της εταιρείας με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στην εταιρεία, στο όχημα των παθόντων καθώς και σε παρακείμενη οικία.

Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια των δύο συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πιστόλι με γεμιστήρα, πιστόλι-ρέπλικα, καραμπίνα για την οποία έχει δηλωθεί κλοπή από την περιοχή του Ναυπλίου και 10 φυσίγγια. Επισημαίνεται ότι το πιστόλι και ο γεμιστήρας εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα ανάμεσα σε τσιμεντόλιθους, πλησίον σωλήνα αποχέτευσης, ενώ η καραμπίνα και τα 10 φυσίγγια ανευρέθησαν σε κρύπτη στην οροφή οικίας.

Σημειώνεται ότι οι δύο συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:58ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Με απόφαση Λιβάνιου ξεκινά η αποκατάσταση του σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Πούτιν μόνο συναντηθεί με τον Ζελένσκι

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Σε «κόκκινο» συναγερμό οι Περιφέρειες Αττικής, Στερεά και Πελοποννήσου - Ακραίος κίνδυνος φωτιάς

17:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Batman 2»: Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ξεσκονίζει το κοστούμι του

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ράγες του μετρό Αθηνών μετά από 25 χρόνια

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα - Πέντε τραυματίες

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αλκοόλ και νακρωτικές ουσίες εντοπίστηκαν στον 34χρονο οδηγό που ενεπλάκη στο δυστύχημα με τον αντιδήμαρχο, Κώστα Σταυρογιάννη

17:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση για το επόμενο 48ωρο - Πώς θα κυλήσει η θερμοκρασία μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: «Δεν προκύπτει βλάβη στα πηδάλια», λέει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του καπετάνιου

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: 17 συλλήψεις στην αστυνομική επιχείρηση - Βαριές κατηγορίες σε 2 για το επεισόδιο με πυροβολισμούς               

16:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Οι υποψηφιότητες για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό βραβείο της χρονιάς

16:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Ζαχαράκη: Ξεναγήθηκε στο υπό ανέγερση Ιωνικό Κέντρο από τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, κ. Γαβριήλ

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την επόμενη, 2025 Ε΄/ΕΣΣΟ

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εν διαστάσει σύζυγος και η πεθερά του έστειλαν ταχυδρομικώς «ακατάλληλες» φωτογραφίες

16:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο 104: Ανεβαίνει για πρώτη φορά το αντιπολεμικό «Αυτοί που κοιτούν» του Βασίλη Μαυρογεωργίου

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Τελευταίο μπάνιο για 84χρονο

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Νταηλίκι» στις έρευνες για το καλώδιο στην Κύπρο

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάρπαθο: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έτοιμο το σχέδιο ανέλκυσης του φέρι μποτ στα Στύρα- Πότε θα γίνει η αποκόλληση

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη εφεύρεση πιτσιρικά που τον έκανε εκατομμυριούχο: «Ήθελα να αγοράσω μια Lamborghini»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

15:58ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο»: Η ηρωική επέμβαση πυροσβέστη στο φλεγόμενο διαμέρισμα στον Χολαργού

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα - Πέντε τραυματίες

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ράγες του μετρό Αθηνών μετά από 25 χρόνια

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εν διαστάσει σύζυγος και η πεθερά του έστειλαν ταχυδρομικώς «ακατάλληλες» φωτογραφίες

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής - Σε ποιες παραλίες τα νερά είναι ακατάλληλα

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάρπαθο: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: «Δεν προκύπτει βλάβη στα πηδάλια», λέει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του καπετάνιου

12:35LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Πώς είναι σήμερα ο σπουδαίος τραγουδιστής – Η σπάνια φωτογραφία του

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για κακούργημα στον 37χρονο και την 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Νταηλίκι» στις έρευνες για το καλώδιο στην Κύπρο

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αλκοόλ και νακρωτικές ουσίες εντοπίστηκαν στον 34χρονο οδηγό που ενεπλάκη στο δυστύχημα με τον αντιδήμαρχο, Κώστα Σταυρογιάννη

16:23ME TO N & ME TO Σ

Αλλάξτε τις ποινές για παιδόφιλους και παιδοβιαστές!

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την επόμενη, 2025 Ε΄/ΕΣΣΟ

14:15ΥΓΕΙΑ

Σπουδαία ανακάλυψη του Χάρβαρντ για το Αλτσχάιμερ: Είναι το λίθιο ο χαμένος κρίκος;

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία των Δελφών που επαληθεύτηκε σε όλα - Τι έλεγε για το μέλλον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ