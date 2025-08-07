Κρήτη: Κλειστό την Παρασκευή το Φαράγγι της Σαμαριάς
Σε περίπτωση επικαιροποιημένης πρόγνωσης από την ΕΜΥ για βελτίωση του καιρού θα εκδοθεί ανακοίνωση αύριο στις 06:30 το πρωί.
Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) λαμβάνοντας υπόψη το προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ για την περιοχή του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς που δίνει για αύριο ανέμους άνω των 9 μποφόρ, ανακοινώνει ότι για αύριο, Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, το φαράγγι της Σαμαριάς θα μείνει κλειστό και από τις δύο εισόδους του.
