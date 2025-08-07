Κρήτη: Κλειστό την Παρασκευή το Φαράγγι της Σαμαριάς

Άποψη της διαδρομής του φαραγγιού προς την έξοδό του στην Αγία Ρουμέλη στο Λιβυκό πέλαγος. Το φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά είναι το πλέον γνωστό στην Ευρώπη, καθώς είναι το μεγαλύτερο και ομορφότερο από όλα τα φαράγγια της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) λαμβάνοντας υπόψη το προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ για την περιοχή του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς που δίνει για αύριο ανέμους άνω των 9 μποφόρ, ανακοινώνει ότι για αύριο, Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, το φαράγγι της Σαμαριάς θα μείνει κλειστό και από τις δύο εισόδους του.

Σε περίπτωση επικαιροποιημένης πρόγνωσης από την ΕΜΥ για βελτίωση του καιρού θα εκδοθεί ανακοίνωση αύριο στις 06:30 το πρωί.