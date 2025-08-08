Φωτιά στην Κεφαλονιά – Καίει κοντά σε σπίτια, ήχησε το «112» για εκκένωση οικισμών
Πολύ κοντά στα σπίτια καίνε δύο πυρκαγιές που «ξέσπασαν» το πρωί της Παρασκευής (08/08) στην Κεφαλονιά
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός έχει σημάνει στην Κεφαλονιά, μετά την εκδήλωση δύο πυρκαγιών που «ξέσπασαν» στο νησί το πρωί της Παρασκευής (08/08).
Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκονται στον Καραβάδο και στα Περατάτα για την αντιμετώπιση δύο πυρκαγιών.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ, συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Λίγο μετά τις 10:00, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έλαβαν μήνυμα από το «112». Συγκεκριμένα, όσοι πολίτες βρίσκονταν στις περιοχές: Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές, έλαβαν εντολή να εκκενώσουν προς το Αργοστόλι.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:37 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στουρνάρας για θάνατο κόρης Σαμαρά: Τραγική απώλεια
10:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
09:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός, μεταγραφές: «Μπήκε στην κούρσα για τον Μαξ Τζόνστον»
09:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ