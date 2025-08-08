Ντόρα Μπακογιάννη για Λένα Σαμαρά: «Δεν υπάρχουν λόγια για μια τόσο μεγάλη τραγωδία»

«Δεν υπάρχουν λόγια για μια τόσο μεγάλη τραγωδία» δήλωσε η Ντόρα Μπακογιάννη για τον αδόκητο θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, η οποία έφυγε χθες Πέμπτη από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

«Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στον Αντώνη, τη Γεωργία και τον Κώστα Σαμαρά. Δεν υπάρχουν λόγια για μια τόσο μεγάλη τραγωδία. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί τους».

Μια ανείπωτη τραγωδία βιώνουν από χθες (07/08) ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς και η γυναίκα του, Γεωργία, μαζί με τον γιο τους, Κώστα. Η μοναχοκόρη της οικογένειας, Λένα, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, μόλις στα 34 της χρόνια. Όλα εξελίχθηκαν μέσα σε μερικές ώρες, κάνοντας την απώλεια ακόμη πιο δυσβάσταχτη.