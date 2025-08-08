Φωτιά τώρα στα Μέγαρα – Καίει στο Πυργάρι
Πυρκαγιά «ξέσπασε» στα Μέγαρα, το μεσημέρι της Παρασκευής (08/08)
Φωτιά εκδηλώθηκε στα Μέγαρα και συγκεκριμένα στον Γερμανικό Δρόμο στη θέση Πυργάρι, η οποία καίει χορτολιβαδική έκταση με ξερά χόρτα και σταμνώδη βλάστηση.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 18 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά δεν κινείται προς το βουνό, ωστόσο, στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.
