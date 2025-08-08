Φωτιά τώρα στα Μέγαρα – Καίει στο Πυργάρι

Φωτιά εκδηλώθηκε στα Μέγαρα και συγκεκριμένα στον Γερμανικό Δρόμο στη θέση Πυργάρι, η οποία καίει χορτολιβαδική έκταση με ξερά χόρτα και σταμνώδη βλάστηση.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 18 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά δεν κινείται προς το βουνό, ωστόσο, στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.