Χαλκιδική: Απαγορεύσεις κυκλοφορίας εξαιτίας κινδύνου πυρκαγιάς - Ποιες οι περιοχές
Εξαιτίας του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς εφαρμόζεται απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε περιοχές του νομού
Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, σε περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, ανακοίνωσε η Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Κατερίνας Ζωγράφου, το μέτρο θα ισχύει από τις 8 το πρωί του Σαββάτου (9/8) μέχρι την ίδια ώρα της ερχόμενης Δευτέρας (11/8), στις παρακάτω περιοχές:
- στη Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου),
- στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),
- στον δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη - Τσάμια Στρατονίκης - Φυσώκα - Σκοπευτήριο Στρατωνίου),
- στον ορεινό όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, Περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).
