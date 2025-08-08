Εορτολόγιο 9 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Σάββατο, 9 Αυγούστου σήμερα, και σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη του Αγίου Ματθία του Αποστόλου.

Γιορτάζουν επίσης ο Άγιος Ευθύμιος ο Μητροπολίτης Ρόδου και Ιερομάρτυρας, ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Α’ Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης και ο Όσιος Γερμανός ο εν Αλάσκα.

Ο Απόστολος Ματθίας

Ήταν με βάση την Καινή Διαθήκη ο αντικαταστάτης του Ιούδα στον κύκλο των δώδεκα Αποστόλων.

Ο Ματθίας δεν μνημονεύεται στους καταλόγους των αποστόλων που αναφέρονται στα τρία συνοπτικά ευαγγέλια. Με βάση το πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων, μετά την Ανάληψη του Χριστού, ο απόστολος Πέτρος πρότεινε στους περίπου 120 μαθητές να επιλέξουν ένα, προκειμένου να καλύψουν τη θέση του Ιούδα στον κύκλο των δώδεκα:Πρότειναν δύο: τον Ιωσήφ, που τον έλεγαν Βαρσάββα, που πήρε και το όνομα Ιούστος, και τον Ματθία. Έβαλαν κλήρους με τα ονόματά τους, κι ο κλήρος έπεσε στο Ματθία, που προστέθηκε στους έντεκα αποστόλους.

Καμία επιπλέον πληροφορία για τον Ματθία δε δίνεται στην Καινή Διαθήκη. Ακόμη και το όνομά του ποικίλλει: η συριακή έκδοση του Ευσέβιου τον αναφέρει όχι σαν Ματθία αλλά Τολμάι, που όμως δεν πρέπει να συγχέεται με τον Βαρθολομαίο (που σημαίνει «γιος του Τολμάι»), ο οποίος ήταν ένας από τους δώδεκα αρχικούς αποστόλους. Ο Κλήμης Αλεξανδρείας αναφέρει ότι κάποιοι τον αποκαλούσαν Ζακχαίο, ενώ άλλες πηγές τον αναφέρουν σαν Βαρνάβα. Ο Αδόλφος Χίγκενφελντ τον ταυτίζει με τον Ναθαναήλ που αναφέρεται στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον.





