Εορτολόγιο 9 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Ποιον Άγιο τιμά αύριο η Εκκλησία

Newsbomb

Εορτολόγιο 9 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σάββατο, 9 Αυγούστου σήμερα, και σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη του Αγίου Ματθία του Αποστόλου.

Γιορτάζουν επίσης ο Άγιος Ευθύμιος ο Μητροπολίτης Ρόδου και Ιερομάρτυρας, ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Α’ Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης και ο Όσιος Γερμανός ο εν Αλάσκα.
Ο Απόστολος Ματθίας

Ήταν με βάση την Καινή Διαθήκη ο αντικαταστάτης του Ιούδα στον κύκλο των δώδεκα Αποστόλων.

Ο Ματθίας δεν μνημονεύεται στους καταλόγους των αποστόλων που αναφέρονται στα τρία συνοπτικά ευαγγέλια. Με βάση το πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων, μετά την Ανάληψη του Χριστού, ο απόστολος Πέτρος πρότεινε στους περίπου 120 μαθητές να επιλέξουν ένα, προκειμένου να καλύψουν τη θέση του Ιούδα στον κύκλο των δώδεκα:Πρότειναν δύο: τον Ιωσήφ, που τον έλεγαν Βαρσάββα, που πήρε και το όνομα Ιούστος, και τον Ματθία. Έβαλαν κλήρους με τα ονόματά τους, κι ο κλήρος έπεσε στο Ματθία, που προστέθηκε στους έντεκα αποστόλους.

Καμία επιπλέον πληροφορία για τον Ματθία δε δίνεται στην Καινή Διαθήκη. Ακόμη και το όνομά του ποικίλλει: η συριακή έκδοση του Ευσέβιου τον αναφέρει όχι σαν Ματθία αλλά Τολμάι, που όμως δεν πρέπει να συγχέεται με τον Βαρθολομαίο (που σημαίνει «γιος του Τολμάι»), ο οποίος ήταν ένας από τους δώδεκα αρχικούς αποστόλους. Ο Κλήμης Αλεξανδρείας αναφέρει ότι κάποιοι τον αποκαλούσαν Ζακχαίο, ενώ άλλες πηγές τον αναφέρουν σαν Βαρνάβα. Ο Αδόλφος Χίγκενφελντ τον ταυτίζει με τον Ναθαναήλ που αναφέρεται στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σκληρή μάχη αναμεσά στη ζωή και το θάνατο για το βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ρούτσι Αρκαδίας

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς Πύργο

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη σε πλοίο με 131 επιβάτες νότια της Σκιάθου

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Jim Lovell: Πέθανε ο θρυλικός κυβερνήτης του Apollo 13

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά που μαίνεται στην Κερατέα

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου 2025: Πότε θα φωτίσει τον καλοκαιρινό ουρανό - Ανοιχτοί αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία σε όλη την χώρα

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πατέρας και γιος έσωσαν ζευγάρι και παιδιά που παρασύρθηκαν από ρεύματα στην Επανομή

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακιστέοι ο πρώην αστυνομικός TikToker και ο 22χρονος φίλος του για διακίνηση ναρκωτικών

21:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τέλος συνεργασίας με Λοντίγκιν

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δύο ατόμων στην Εγνατία Οδό - Επιχείρηση απεγκλωβισμού

21:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Ενισχυμένα τα μελτέμια στο Αιγαίο - Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυξημένη η κίνηση των εκδρομέων στην έξοδο προς Χαλκιδική - 100% πληρότητα στα καταλύματα

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο του Ισραήλ: Εκκενώστε τη Γάζα έως τις 7 Οκτωβρίου πριν την τελική επίθεση

21:28ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής (8/8) κλήρωσης

21:25LIFESTYLE

Grand hotel: Μπαίνει στη σειρά και φέρνει μεγάλες ανατροπές

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτικές εκτάσεις στην Λάρισα

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Τα πρώτα στοιχεία του απανθρακωμένου ηλικιωμένου

21:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Στην Αθήνα ο Ρισόν Χολμς – «Τρελαμένος» με την υποδοχή και «πάμε για το 8ο»!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:34ΥΓΕΙΑ

Λένα Σαμαρά: Η αντιμετώπιση στο Σισμανόγλειο, η μεταφορά στον Ευαγγελισμό και η ανακοπή - Δραματικές ώρες για τον Αντώνη και τη Γεωργία

20:16ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Μαίνεται η πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική - Ένας νεκρός και καμένα σπίτια σε Κερατέα και Παλαιά Φώκαια - «Μάχη» με τον χρόνο και τον αέρα

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη σε πλοίο με 131 επιβάτες νότια της Σκιάθου

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακιστέοι ο πρώην αστυνομικός TikToker και ο 22χρονος φίλος του για διακίνηση ναρκωτικών

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς Πύργο

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με τα κύματα ανοιχτά της Τήνου - Πλοίο «σχίζει» τη θάλασσα στα 9 μποφόρ - Δείτε βίντεο

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η πρώτη ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά μετά τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πατέρας και γιος έσωσαν ζευγάρι και παιδιά που παρασύρθηκαν από ρεύματα στην Επανομή

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Βιτόρια Μπεατρίζ: Ξαφνικός θάνατος για Βραζιλιάνα ανερχόμενη σταρ ερωτικών ταινιών

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

20:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα στην Εύβοια - Έγινε αισθητός στην Αττική

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

07:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή από Τουρκία - Θα επηρεάσει και την Αττική, τι λέει το ECMWF

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Δείτε όλα τα δρομολόγια των πλοίων – Ποια ακυρώνονται, ποια εκτελούνται

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ομπρέλα καρφώθηκε στο πόδι 26χρονης – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

21:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Στην Αθήνα ο Ρισόν Χολμς – «Τρελαμένος» με την υποδοχή και «πάμε για το 8ο»!

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Τα έκαναν «γης Μαδιάμ» στην Κατούνα, φωνές και σπρωξίματα για... εκδήλωση που τέλειωσε νωρίς

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Εξετάζεται βίντεο που δείχνει την έναρξη της πυρκαγιάς - Ενδέχεται να ξεκίνησε από πυλώνα ηλεκτροδότησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ