Φωτιά τώρα στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου στην Αττική - Στη «μάχη» και εναέρια μέσα

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα . Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (09/08) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής .

