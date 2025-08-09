Φωτιά τώρα στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου στην Αττική - Στη «μάχη» και εναέρια μέσα
Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (09/08) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.
