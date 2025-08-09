Φωτιά τώρα στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου στην Αττική - Στη «μάχη» και εναέρια μέσα

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση 

Newsbomb

Φωτιά τώρα στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου στην Αττική - Στη «μάχη» και εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (09/08) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:51ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Μοναδικές εικόνες στην Επίδειξη Ομορφιάς Αλόγων 2025 στη Σιάτιστα - Δείτε βίντεο

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο κέντρο του Μανχάταν: Τρεις τραυματίες στην Times Square - Δείτε βίντεο

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου στην Αττική - Στη «μάχη» και εναέρια μέσα

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Λεοντάρι Αρκαδίας

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: «Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… Πώς να αντέξω χωρίς εσένα;» - Συγκινεί ο αδερφός της

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Επιμονή Ζελένσκι για την εδαφική ακεραιότητα μετά την απόφαση συνάντησης Πούτιν-Τραμπ - «Δεν θα παραδώσουμε τη γη στους κατακτητές»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Καλαμάτα: Καίει κοντά στο συνοικισμό «Παναγάκια» στο Ασπρόχωμα

12:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζάκυνθος: Σύλληψη 51χρονου για καλλιέργεια ναρκωτικών

12:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: O Τζέριαν Γκραντ στην Team USA - «Περήφανοι για εσένα»

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Γυμναστήριο ξεγέλασε Κινέζο: Υπέγραψε συνδρομή για 300 χρόνια

12:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν

12:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκρός αστυνομικός από πυρά ενόπλου κοντά στα γραφεία των CDC στην Ατλάντα

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Πάμελα Άντερσον: Το sex symbol των 90's «πέθανε» - Η δεύτερη ζωή της «βασίλισσας του Baywatch»

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Στις φλόγες ο Βεζούβιος - Ξέσπασε πυρκαγιά στο ηφαίστειο - Κρίσιμη κατάσταση στο εθνικό πάρκο

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 3: Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος για ζευγάρι στη Βραζιλία: Ενώ ερωτοτροπούσαν, το αυτοκίνητο έπεσε από γκρεμό

11:35ΚΟΣΜΟΣ

'Ερχεται νέα «εποχή των παγετώνων» στην Ευρώπη; Οι επιστήμονες προειδοποιούν για κατάρρευση του Gulf Stream

11:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο παίκτης-σημαία του Άρη, Θόδωρος Πάλλας

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Διακοπές στην Ελλάδα: Η βασίλισσα Καμίλα σε πολυτελές σούπερ γιοτ ιδιοκτησίας δωρητή του κόμματος των Τόρις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:28ΕΛΛΑΔΑ

Σαν σήμερα: Πώς ο Σήφης Μιγάδης έσωσε 392 ζωές στον αέρα πάνω από την Αθήνα - Το θαύμα της Ολυμπιακής που ακόμα μελετά η Boeing

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: «Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… Πώς να αντέξω χωρίς εσένα;» - Συγκινεί ο αδερφός της

09:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πειραματόζωο»: Η πιο πολυσυζητημένη ελληνική ταινία που δεν προβλήθηκε ποτέ και πουθενά!

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η καυστική ανάρτηση του Ανδρέα Πετρουλάκη - «Ήττα του κοινά αποδεκτού ήθους»

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο κέντρο του Μανχάταν: Τρεις τραυματίες στην Times Square - Δείτε βίντεο

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Βασίλη Καλογήρου: Οι επόμενες κινήσεις της οικογένειας

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Πάμελα Άντερσον: Το sex symbol των 90's «πέθανε» - Η δεύτερη ζωή της «βασίλισσας του Baywatch»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στον Πειραιά: Επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη πλοίου όταν τους είπαν ότι δεν θα ταξιδέψουν

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Ανείπωτος πόνος για τον χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά - Οι δραματικές ώρες μέχρι το αιφνίδιο τέλος - Την Δευτέρα η κηδεία της

11:04ΕΛΛΑΔΑ

«Έριχναν νερό στα κλαδιά και δίπλα καίγονταν σπίτια» - Σοβαρές καταγγελίες στο Newsbomb για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Χάρβαλο

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου στην Αττική - Στη «μάχη» και εναέρια μέσα

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο - Στάχτη και αποκαΐδια - Συγκλονιστικές εικόνες

06:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν αυτοκτόνησε ο Έπσταϊν»: Ο επί 18 χρόνια μπάτλερ του λύνει τη σιωπή του - Το χαμένο λεπτό από τις κάμερες της φυλακής

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Μαχητικά πέμπτης γενιάς: Με ελληνική συμμετοχή αεροσκάφος τύπου stealth - Η γαλλική πρόταση

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 3: Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Διακοπές στην Ελλάδα: Η βασίλισσα Καμίλα σε πολυτελές σούπερ γιοτ ιδιοκτησίας δωρητή του κόμματος των Τόρις

11:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο παίκτης-σημαία του Άρη, Θόδωρος Πάλλας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ