Φωτιά στην Καλαμάτα: Καίει κοντά στο συνοικισμό «Παναγάκια» στο Ασπρόχωμα
Η φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση και καλαμιώνες πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου 9 Αυγούστου στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή «Παναγάκια», κοντά στο Ασπρόχωμα στην Καλαμάτα.
Η φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση και καλαμιώνες πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Στο σημείο για την κατάσβεση της, επιχειρούν 6 οχήματα και 28 πυροσβέστες, ενώ οι δυνάμεις ενισχύονται.
Μαύρος έντονος καπνός εμφανίστηκε δίπλα σε καταυλισμό Ρομά, ενώ εκεί βρίσκεται και βιομηχανική περιοχή με πολλές επιχειρήσεις.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Λεοντάρι Αρκαδίας
12:17 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ζάκυνθος: Σύλληψη 51χρονου για καλλιέργεια ναρκωτικών
12:12 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ