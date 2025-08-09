Φωτιά στην Καλαμάτα: Καίει κοντά στο συνοικισμό «Παναγάκια» στο Ασπρόχωμα

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου 9 Αυγούστου στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή «Παναγάκια», κοντά στο Ασπρόχωμα στην Καλαμάτα.

Η φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση και καλαμιώνες πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Στο σημείο για την κατάσβεση της, επιχειρούν 6 οχήματα και 28 πυροσβέστες, ενώ οι δυνάμεις ενισχύονται.

Μαύρος έντονος καπνός εμφανίστηκε δίπλα σε καταυλισμό Ρομά, ενώ εκεί βρίσκεται και βιομηχανική περιοχή με πολλές επιχειρήσεις.