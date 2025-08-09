Ιταλία: Στις φλόγες ο Βεζούβιος - Κρίσιμη κατάσταση στο εθνικό πάρκο

Μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή (08/08) κατακαίει τις πλαγιές του Monte Somma, τμήμα του Εθνικού Πάρκου του Βεζούβιου στη Νάπολη της Ιταλίας, απειλώντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας εκτεταμένες περιβαλλοντικές καταστροφές.

Η τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε στα δάση του Terzigno συνεχίζει ακόμα την καταστροφική πορεία της, αναφέρουν τοπικά μέσα. Αυτή τη στιγμή πλήττει τις πλαγιές του όρους Somma στο Εθνικό Πάρκο του Βεζούβιου, συγκεκριμένα τους δήμους Terzigno και Ottaviano, φτάνοντας σε υψόμετρο 1.050 μέτρων. Οι φλόγες, που τροφοδοτούνται από τον άνεμο και τις υψηλές θερμοκρασίες, έχουν εξαπλωθεί γρήγορα στην κορυφογραμμή.

Το πύρινο μέτωπο έχει ήδη καταστρέψει πολύτιμη περιβαλλοντική έκταση πευκοδάσους και τμήματα της μοναδικής χλωρίδας του οικοσυστήματος του διάσημου ηφαιστείου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί απώλειες σε ανθρώπινες ζωές ή σοβαρές ζημιές σε κατοικίες.

