Φωτιά στο Λεοντάρι Αρκαδίας: Χωρίς ενεργό μέτωπο

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας.

Για την κατάσβεση της επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, Κωνσταντίνος Μιχόπουλος μιλώντας στο OPEN κατήγγειλε πως κάποιος προσπαθεί να κάψει την περιοχή.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

«Έχουμε απόσταση από τον οικισμό, αλλά δεν λέει τίποτα γιατί σε ένα τέταρτο μπορεί να φτάσει στους οικισμούς, είναι κοντά. Είναι δύσβατη η περιοχή. Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, ο άνεμος είναι ισχυρός. Το δυστύχημα σε αυτήν την κατάσταση είναι, γιατί έχουμε αγανακτήσει, είναι ότι υπάρχει εμπρησμός. Έχουμε ενδείξεις, είχε πρώτη φωτιά χθες το απόγευμα, και σήμερα δεύτερη, δεν είναι τυχαίες, κάποιος προσπαθεί να κάψει την περιοχή», είπε χαρακτηριστικά.