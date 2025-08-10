Ανοίγει για το κοινό ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης
Δυνατότητα επίσκεψης από τις 10.00 έως 14:00 και από τις 17:00 έως 20.00
Την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Φάρων, το Πολεμικό Ναυτικό δίνει τη δυνατότητα επίσκεψης στο κοινό στους ακόλουθους φάρους:
- Μεγάλο Έμβολο – Θεσσαλονίκη
- Ακρωτήρι – Θήρα
- Αρκίτσα – Φθιώτιδα
- Καψάλι – Κύθηρα
- Γουρούνι – Σκόπελος
- Σκινάρι – Ζάκυνθος
- Κρανάη – Γύθειο
- Μελαγκάβι – Λουτράκι
- Πλάκα – Λήμνος
- Κόρακα – Πάρος
- Αλεξανδρούπολη – Αλεξανδρούπολη
- Ταίναρο – Λακωνία
- Κακή Κεφαλή – Χαλκίδα
- Βασιλίνα – Εύβοιας
- Δουκάτο – Λευκάδα
- Κατάκολο – Ηλεία
- Δρέπανο – Πάτρα
- Κόγχη – Σαλαμίνα
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα περιηγηθούν στους φάρους, να ενημερωθούν για τη συμβολή των Φάρων στην ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας, στην αξιοποίηση του Φαρικού δικτύου ως πολιτιστική κληρονομιά καθώς και την συνεισφορά των Φαροφυλάκων στην λειτουργία του εν λόγω δικτύου.
Δυνατότητα επίσκεψης από τις 10.00 έως 14:00 και από τις 17:00 έως 20.00.
