Μύκονος: Σύλληψη 47χρονης που ωθούσε σε επαιτεία το 11χρονο παιδί της
H 47χρονη εκμεταλλεύονταν επιτηδευμένα την 11χρονη με σκοπό τον πορισμό παράνομου εισοδήματος
Χειροπέδες σε μία 47χρονη πέρασαν το μεσημέρι της Κυριακής αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων.
Όπως διακριβώθηκε, η δράστιδα χρησιμοποιούσε/εκμεταλλεύονταν επιτηδευμένα ένα ανήλικο παιδί της ηλικίας 11 ετών το οποίο εντοπίσθηκε να επαιτεί, σε σημείο με μεγάλη τουριστική κίνηση, στοχεύοντας στη συμπόνια και το κοινό αίσθημα των πολιτών-επισκεπτών-τουριστών, ώστε να του προσφέρουν χρηματικά ποσά αποσκοπώντας τον πορισμό παράνομου εισοδήματος.
Κατασχέθηκαν -870- ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή της. Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στο πλαίσιο ειδικών επιχειρησιακών δράσεων των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την αστυνόμευση των τουριστικών περιοχών και την πρόληψη-καταπολέμηση παραβατικών συμπεριφορών.
Με πληροφορίες από cyclades24.gr