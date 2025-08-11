Λαμία: Σοβαρό τροχαίο μεταξύ νταλικών στην Εθνική Οδό - Από θαύμα γλύτωσαν οι οδηγοί

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (11/08) στον κόμβο της Μαυρομαντίλας της Εθνικής Οδού, όταν δύο νταλίκες συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Έλληνας οδηγός νταλίκας 47 ετών, από τη Θεσσαλονίκη, φέρεται να προσέκρουσε στο πίσω μέρος φορτηγού που οδηγούσε Βούλγαρος, με αποτέλεσμα να προκληθεί η σύγκρουση, αναφέρει το lamianow.gr.

Από τη δύναμη της πρόσκρουσης, ο Έλληνας οδηγός εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του οχήματος η οποία υπεστη σοβαρές υλικές ζημιές όπως φαίνεται και στις εικόνες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αλλά και η 7η ΕΜΑΚ, οι οποίες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν.

Ο οδηγός εγκλωβίστηκε στην καμπίνα. lamianow.gr

Ο οδηγός, αν και σοκαρισμένος, δεν τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για προληπτικούς ελέγχους. O Βούλγαρος οδηγός δεν τραυματίστηκε.

Το φορτηγό υπέστη σοβαρές ζημιές. lamianow.gr

Η μία από τις δύο νταλίκες μετέφερε φορτίο αλεύρι, το οποίο χύθηκε στο οδόστρωμα, προκαλώντας επιπλέον δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Τον Έλληνα οδηγό απεγκλώβισε η Πυροσβεστική. lamianow.gr

Η Τροχαία και η Πυροσβεστική βρέθηκαν στο σημείο για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων.

Το φορτηγό μετέφερε αλεύρι. lamianow.gr

Η Τροχαία Λαμίας διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Η σύγκρουση προκάλεσε σημαντικό πρόβλημα για την κυκλοφορία στην Εθνική Οδό. lamianow.gr

