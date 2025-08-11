Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη: Οριοθέτημένη και σε ύφεση - Ερευνάται το πώς ξεκίνησε

Όριοθετημένη και σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 11 Αυγούστου στην Καλλιτεχνούπολη.

Σύμφωνα με στοιχεία που έγιναν γνωστά από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στις 18.12. Στις 18.17 έκανε την πρώτη ρίψη το πρώτο ελικόπτερο, που εκτελούσε εναέρια περιπολία και τη δεύτερη στις 18.21.

Όσον αφορά στα αίτια της πυρκαγιάς, ήδη με εντολή του αρχηγού του Π.Σ., βρίσκεται στο σημείο κλιμάκιο της Διεύθυνσης αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που συλλέγει στοιχεία, από μάρτυρες και κάμερες, προκειμένου να διευκρινίσουν από που ξεκίνησε και πως σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.