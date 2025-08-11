Φωτιά: Σε ύφεση σε Καλλιτεχνούπολη, Βόλβη, Πετράλωνα Μεσσηνίας

Σε ύφεση βρίσκονται οι φωτιές στην Καλλιτεχνούπολη, τη Νεμέα και τα Πετράλωνα Μεσσηνίας, ενώ, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στη Βόλβη της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής (λίγο μετά τις 20:00 της Δευτέρας).

Όσον αφορά το μέτωπο στην Καλλιτεχνούπολη, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε σήμα στις 18:12. Πέντε λεπτά αργότερα, έγινε ρίψη από το πρώτο εναέριο που εκτελούσε περιπολία, ενώ, η δεύτερη ρίψη έλαβε χώρα στις 18:21.

Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν αμέσως 105 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, και εθελοντές, ενώ, στη συνέχεια ενισχύθηκαν οι δυνάμεις.

Από αέρος επιχείρησαν 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνέδραμαν και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Οι φλόγες δεν πέρασαν σε κατοικημένη περιοχή, ούτε στο συμπαγές δάσος.

Στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, η εικόνα είναι επίσης καλύτερη (σε ύφεση). Νωρίτερα, με μήνυμα μέσω «112», οι κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στο σημείο έφτασαν άμεσα και επιχείρησαν 92 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα της 9ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ, καθώς και 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα από αέρος.

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που «ξέσπασε» στις 15:00 στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή ανάμεσα στη Μεγάλη Βόλβη και το Βαϊοχώρι.

Νωρίτερα, η δομή μεταναστών Βαϊοχωρίου, όπου φιλοξενούνται περίπου 250 – 300 μετανάστες, τέθηκε σε ετοιμότητα για εκκένωση. Τόσο εκείνοι όσο και οι εργαζόμενοι θα μεταφέρονταν στη Νυμφόπετρα, εφόσον απαιτείτο.

Περιπολικά της αστυνομίας προειδοποιούσαν τους κατοίκους του οικισμού, γύρω στους 200, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μέσα από ελαιώνα και επεκτάθηκε σε πουρνάρια και σε δύσβατη δασική περιοχή.

Τέλος, έσβησε η φωτιά που έκαιγε στην Αρχαία Νεμέα, στην Κόρινθο, κοντά σε σπίτια, από αργά το μεσημέρι. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το «112» να απομακρυνθούν προς τη Νεμέα ή τις Αρχαίες Κλεωνές.