Μεγάλη φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη - Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Καλλιτεχνούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Πρόκειται για μεγάλη πυρκαγιά που καίει δασική έκταση κοντά σε κατοικημένη περιοχή και κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στο σημείο για την κατάσβεση της αρχικά επιχειρούσαν 105 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 5 Α/Φ και 5 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Στη συνέχεια, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και αυτή την ώρα επιχειρούν 132 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 31 οχήματα, εθελοντές, 11 Α/Φ και 6 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Αττικής.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε και το 112, προειδοποιώντας του κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

