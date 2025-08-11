Φωτιά στη Βόλβη: Οι φλόγες έφτασαν στο Βαϊοχώρι – Σε ετοιμότητα για εκκένωση η δομή μεταναστών

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η φωτιά που καίει σε αγροτοδασική έκταση στη περιοχή της Μεγάλης Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.

Η πυρκαγιά «ξέσπασε» νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι και ύστερα από σχεδόν τρεις ώρες, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παραμένουν στο σημείο δίνοντας «μάχη» για να τη σβήσουν.

Το «112» απέστειλε μήνυμα στους κατοίκους του Βαϊοχωρίου να εκκενώσουν το χωριό, ενώ, σε ετοιμότητα για να αποχωρήσουν από την περιοχή είναι και όσοι εργάζονται και φιλοξενούνται στη δομή μεταναστών.