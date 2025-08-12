Ακατάλληλες για κολύμβηση σε 13 παραλίες της Αττικής – Ποιες περιοχές περιλαμβάνει η λίστα

Ποιες περιοχές περιλαμβάνει η λίστα με τις ακατάλληλες παραλίες στην Αττική και γιατί εκδόθηκε η απαγόρευση


Απαγορεύεται η κολύμβηση σε 13 συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής για την εφετινή θερινή περίοδο, λόγω σοβαρών ενδείξεων επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία, με επίσημη απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη.

Η απόφαση, που εκδόθηκε την 7η Αυγούστου, βασίστηκε σε εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες υγειονομικού και περιβαλλοντικού ελέγχου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα ύδατα σε ορισμένες παραλίες δεν πληρούν τα όρια καταλληλότητας για κολύμβηση, είτε λόγω ρύπανσης είτε εξαιτίας της κοντινής παρουσίας στρατιωτικών, βιομηχανικών ή λιμενικών εγκαταστάσεων.

Η απαγόρευση αφορά, μεταξύ άλλων, τις εξής περιοχές:

Από τον Πειραιά έως το Πέραμα, λόγω επιβαρυμένου θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Λιμάνια, ναυπηγεία, αγκυροβόλια – ισχύει γενική απαγόρευση.

Σκαραμαγκάς και Ασπρόπυργος, εξαιτίας έντονης βιομηχανικής δραστηριότητας.

Ακτή ΕΔΕΜ, σε απόσταση 100 μέτρων από τις εκβολές του ρέματος Πικροδάφνης.

Ακτή Σουνίου, μπροστά από το εστιατόριο «Ακρογιάλι».

Μικρολίμανο – Ξηροτάγαρο.

Όλες οι εκβολές ομβρίων αγωγών (50 μέτρα) και βιολογικών καθαρισμών (200 μέτρα).

Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Ραφήνα – σημεία κοντά σε εκβολές στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Ασωπός ποταμός – 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής.

Ναυπηγεία Λαυρίου, εκτός της περιοχής Χέλμη – Θορικό (Ακτή Θεάτρου).

Εξαιρείται η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ/Ζ, που δεν περιλαμβάνεται στην απαγόρευση.

Οι τοπικές Αρχές οφείλουν να τοποθετήσουν προειδοποιητικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα, να ενημερώνουν τους λουόμενους με εμφανή σήμανση αλλά και να συνεργάζονται με τις λιμενικές αρχές για την εφαρμογή των μέτρων. Παράλληλα, πρέπει να εξασφαλίζουν την υγιεινή στους υπόλοιπους προσβάσιμους χώρους (π.χ. αποδυτήρια, δοχεία απορριμμάτων).

Τα μέτρα στηρίζονται σε δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν τόσο την περσινή όσο και τη φετινή περίοδο, από τις υγειονομικές υπηρεσίες των περιφερειών.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις παραλίες που περιλαμβάνονται στη λίστα, για την προστασία της υγείας τους.

