Λαμία: Καθημερινές οι επισκέψεις των αγριογούρουνων σε Παγκράτι και Καλύβια

Καθημερινό φαινόμενο είναι πλέον οι επισκέψεις των αγριογούρουνων σε συνοικίες της Λαμίας καθώς κοπάδια από τα τετράποδα θηλαστικά τις βραδινές ώρες κάνουν την εμφάνισή τους σε Παγκράτι και Καλύβια.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το lamiareport.gr είναι χθεσινοβραδινές από την οδό Φραντζή.

Όπως φαίνεται από τις εν λόγω φωτογραφίες, στην προκειμένη περίπτωση ένα κοπάδι από περίπου 10 ζώα διασχίζει την πολυσύχναστη οδό αδιαφορώντας για τα διερχόμενα οχήματα.

Το χειρότερο βέβαια δεν είναι να βρίσκονται ήδη εντός της οδού, αλλά όταν πετάγονται αιφνιδιαστικά προκαλώντας σοβαρά ατυχήματα…

