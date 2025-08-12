Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 68χρονου που φωτογράφιζε κοπέλα με μαγιό στην παραλία
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές
Στη σύλληψη ενός 68χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Θέρμης διότι φωτογράφιζε με το κινητό του τηλέφωνο μια 29χρονη αλλοδαπή, η οποία βρισκόταν στην παραλία και φορούσε το μαγιό της.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Περαίας, ανατολικά της Θεσσαλονίκης, και ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.
