Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 68χρονου που φωτογράφιζε κοπέλα με μαγιό στην παραλία

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 68χρονου που φωτογράφιζε κοπέλα με μαγιό στην παραλία
Στη σύλληψη ενός 68χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Θέρμης διότι φωτογράφιζε με το κινητό του τηλέφωνο μια 29χρονη αλλοδαπή, η οποία βρισκόταν στην παραλία και φορούσε το μαγιό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Περαίας, ανατολικά της Θεσσαλονίκης, και ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

