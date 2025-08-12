Υπό έλεγχο η φωτιά στον Άγιο Στέφανο
Στο σημείο για την κατάσβεση της επιχείρησαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα και τρία αεροσκάφη
Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Πευκόφυτο στον Άγιο Στέφανο Αττικής.
Στο σημείο για την κατάσβεση της επιχείρησαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα και τρία αεροσκάφη. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
